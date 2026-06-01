(AMP) El CDRA busca consolidar Barcelona como "hub intercontinental" con el foco en Asia y América

Gil junto a Nadal, Martí y Valenzuela en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona (CDRA) busca consolidar a la capital catalana como "hub intercontinental" con más compañías y destinos estratégicos para el territorio, especialmente enfocado en mercados como Asia-Pacífico, China, Japón, India, Norteamérica y Latinoamérica.

Lo han constatado este lunes en rueda de prensa la teniente de alcalde de Promoción Económica de Barcelona, Raquel Gil; la directora del Aeropuerto, Eva Valenzuela; el tercer vicepresidente de la Cámara de Barcelona y miembro del consejo de Fira de Barcelona, Miquel Martí, y el secretario de Movilidad de la Generalitat y presidente de CDRA, Manel Nadal.

Entre las rutas prioritarias no servidas para 2030, han destacado destinos como Tokio, Delhi, Bangkok, Houston, Orlando, Manila, Lima o Lahore, teniendo en cuenta la combinación entre la demanda, el interés estratégico y la oportunidad de desarrollo, junto a otros 79 destinos con interés elevado.

20 AÑOS

Estos destinos conforman los objetivos del Plan Estratégico de la CDRA para los próximos 4 años, y la presentación coincide con el 20 aniversario del comité: en dos décadas se ha pasado de 1 millón de pasajeros y 17 destinos intercontinentales en 2005 a cerca de 8 millones de pasajeros y 59 destinos en 2025.

Raquel Gil ha celebrado la importancia del CDRA para fundamentar los objetivos económicos de Barcelona, y Raquel Valenzuela ha asegurado que 2026 acabará con un "crecimiento estable y consolidado", con hasta 62 rutas intercontinentales, sumando destinos como Lima y Seattle.

BARCELONA AIRLINK, NUEVO NOMBRE

También se ha presentado la nueva imagen del Comité, a partir de ahora denominado Barcelona Airlink y que, según Nadal, refleja sus objetivos en el desarrollo de los "lazos de Barcelona en el mundo aéreo".

Al preguntársele por la ampliación del Aeropuerto, su directora ha respondido que "sigue el calendario previsto", mientras que Nadal ha asegurado que la nueva gobernanza del Aeropuerto acordada con ERC está muy avanzada y ha defendido el compromiso del Govern para que salga adelante.

Miquel Martí ha reclamado "acelerar al máximo todas las tramitaciones medioambientales", para cumplir los plazos establecidos y superar el cuello de botella en el enclave aéreo y seguir teniendo un territorio competitivo donde las empresas extranjeras tengan voluntad de invertir.

HOJA DE RUTA CON 2 OBJETIVOS

El Plan Estratégico 2026-2030 se basa en dos objetivos: el primero, consolidar la capital catalana como hub de conectividad intercontinental de alto valor añadido y como el nodo intermodal más importante del sur de Europa, así como uno de los más relevantes del mundo.

En segundo lugar, busca poner las bases para una demanda más desestacionalizada y con más frecuencias, como "instrumento de un modelo de ciudad donde la economía está también al servicio de las personas", según Gil.

"Para nosotros, no sólo es un documento técnico de rutas y frecuencias, sino que es una apuesta de fondo para la ciudad que queremos ser", según la teniente de alcalde, y ha añadido que la conectividad es esencial para el liderazgo internacional de Barcelona.