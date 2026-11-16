Latinoamérica.- (AMP) El Grupo Adecco nombra a Rubén Castro nuevo consejero delegado en España

Rubén Castro, nuevo consejero delegado del Grupo Adecco en España. - GRUPO ADECCO

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Adecco ha nombrado a Rubén Castro nuevo consejero delegado de la compañía en España, en el marco de los cambios organizativos comunicados el pasado jueves, por los que Iker Barricat, actual presidente del grupo en España y Portugal, asumirá la presidencia regional para el sur de Europa y Latinoamérica a partir del 1 de enero de 2027.

Castro, hasta ahora director de Adecco 'Staffing' en España y miembro del comité de dirección, cuenta con cerca de 25 años en la compañía y una amplia trayectoria directiva en el negocio, tanto en España como a nivel internacional.

Se incorporó a la compañía en 2002 y ha ocupado responsabilidades como director regional Centro-Sur y director nacional de Ventas, además de ejercer durante tres años como 'global practice leader' en la sede internacional del grupo en Suiza.

Así, según señala la compañía en un comunicado, su nombramiento abre una nueva etapa con el objetivo de consolidar y reforzar el crecimiento de la compañía, en un momento en el que Adecco lidera el crecimiento del sector en España y Portugal.

El directivo tendrá entre sus prioridades consolidar el liderazgo de la compañía e impulsar nuevas oportunidades de crecimiento, reforzando la colaboración entre las distintas actividades del grupo y su posicionamiento como socio estratégico de empresas y profesionales.

Además, ha indicado que su gestión estará orientada a anticiparse a desafíos como la escasez de talento, la transformación tecnológica y la evolución de las competencias, al tiempo que ha afirmado que asume esta nueva responsabilidad con "enorme ilusión".

Castro es titulado superior en Dirección Comercial y Marketing, cuenta con un máster en Dirección de Recursos Humanos por Kühnel y ha cursado programas de desarrollo directivo en IE, Insead e IMD. Su trayectoria combina conocimiento del mercado español, experiencia de gestión y visión internacional.

"Asumo esta nueva responsabilidad con una enorme ilusión y con el orgullo de seguir contribuyendo al desarrollo de una compañía en la que he crecido profesionalmente durante casi 25 años. Partimos de una posición sólida, construida gracias al compromiso de nuestros equipos y a la confianza de nuestros clientes", ha reiterado.