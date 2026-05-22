Latinoamérica.- (AMP) Pangea mantiene en fase de análisis su debut en Arabia Saudí por la incertidumbre del conflicto

Archivo - Pangea inaugura una nueva tienda en La Moraleja de Madrid. - LUIS.ALDA - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Pangea The Travel Store mantiene en "fase de análisis" y "sin un calendario definido" sus planes de expansión en Arabia Saudí por la incertidumbre que asola a la región a causa del conflicto militar en Oriente Próximo, mientras que la compañía crece en otros territorios, como España o Latinoamérica.

Desde la firma ha explicado a Europa Press que se trata de una decisión táctica vinculada al contexto específico de este territorio. En este contexto, ha afirmado estar monitorizando la evolución del mercado y de la industria para "tomar la mejor decisión en el momento adecuado".

Antes de la guerra, el desembarco en Arabia Saudí estaba planeado ya para este 2026 o en 2027, tal y como desveló su CEO, David Hernández, en una entrevista para este medio. Asimismo, destacó que Oriente Próximo es una región "muy atractiva" al señalar que "cada vez viajan más" y es un territorio "por explotar".

En cuanto a sus planes de crecimiento en otros destinos, éstos se mantienen sin cambios y responden a su propia planificación y evolución en cada mercado. Por tanto, Pangea centra su atención en países principalmente de América, con México, destino desde el que ya opera con tiendas propias y franquicias. Por otro lado, Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay se presentan como destinos objetivos.

Asimismo, en Estados Unidos, la idea es la idea es comenzar en Miami con una tienda propia, previsiblemente a finales de 2026. El objetivo es "afinar el modelo" en el territorio norteamericano para, posteriormente, expandirlo a lo largo del país, según aseguró Hernández.

En Portugal, también, los tiempos son los mismos, con la apertura de una tienda en Lisboa y otra en la ciudad de Oporto, empezando con el plan de franquicias.

En el primer trimestre del año, Pangea facturó 31 millones de euros, un 40% más que el mismo periodo del año pasado. Al inicio de año, la firma abrió cuatro nuevas tiendas en España --Vigo, Santander, Huesca y Gijón--, mientras que están previstas cuatro nuevas aperturas para el segundo trimestre.

De cara a 2026, el previsión es alcanzar los 150 millones de euros en facturación, lo que supondría un 50% más que el año anterior, apoyado en el crecimiento orgánico y la apertura de nuevas tiendas y franquicias en España, junto con la expansión en nuevos mercados estratégicos en América Latina, Estados Unidos y Portugal.