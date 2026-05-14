(AMP) Telefónica reduce un 68% sus pérdidas hasta marzo tras desinvertir en Latam y confirma previsiones

Archivo - Exterior de la sede de Telefónica, en el ensanche de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha reducido un 68,4% sus pérdidas netas atribuidas en el primer trimestre de este año, hasta 411 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 1.304 millones de euros que se anotó en el mismo periodo de 2025, tras desinvertir en Latinoamérica, y ha confirmado sus previsiones para 2026, según ha informado la compañía.

En este contexto, el beneficio neto ajustado de las operaciones continuadas, que recoge el resultado recurrente de las operaciones que consolidan en el grupo, alcanzó los 482 millones entre enero y marzo de 2026.

Por su parte, el beneficio neto no ajustado de las operaciones continuadas se situó en 386 millones de euros, mientras que el resultado neto de las operaciones discontinuadas reflejó unas pérdidas de 798 millones de euros, derivadas, fundamentalmente, del impacto de las operaciones de venta realizadas en Chile, Colombia y México.

Además, la empresa española generó unos ingresos de 8.127 millones de euros hasta marzo, con un crecimiento interanual del 0,8% en tipos de cambio constantes y del 0,4% en términos corrientes.

En el primer trimestre de 2026, y por el efecto de la estacionalidad habitual de comienzos de año, el flujo de caja libre de las operaciones continuadas de la 'teleco' presidida por Marc Murtra se situí en 333 millones de euros.

Por segmentos, los ingresos del negocio residencial ('B2C') crecieron un 1,5% en tipos de cambio constantes, hasta 4.808 millones de euros, y representaron el 59% del total; los del negocio de empresas ('B2B') aumentaron un 5,7%, hasta 1.932 millones de euros, un 24% del total; y los del negocio mayorista cayeron un 7,4%, hasta 1.387 millones de euros, el 17% restante.

La rentabilidad del grupo también creció en el arranque de 2026, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado que alcanzó los 2.836 millones de euros en el primer trimestre, un 1,8% más que en el mismo periodo del año anterior en términos constantes y un 1,3% más en términos corrientes.

Por su parte, el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos subió hasta 1.375 millones de euros, un 2,4% más en términos constantes y un 1,6% más en términos corrientes.

Además, la deuda financiera neta se redujo en cerca de 1.500 millones de euros en el trimestre, hasta 25.342 millones al cierre de marzo, y la ratio de endeudamiento bajó a 2,72 veces.

La inversión del grupo en el primer trimestre se ha situado en 866 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo de 2025 a tipos de cambio constantes, lo que sitúa la inversión sobre ingresos en el 10,7%, dentro del objetivo fijado para el conjunto del año.

Telefónica continuó en el primer trimestre del año con el proceso de desinversión en Hispanoamérica, tras cerrar las salidas de Colombia y Chile y firmar, a comienzos de abril, la venta de Telefónica México, sujeta a determinadas condiciones de cierre, entre ellas las autorizaciones regulatorias pertinentes, mientras la salida de Venezuela sigue pendiente.

Estos logros proceden, ha explicado la firma, de la ejecución del plan estratégico de la compañía, 'Transform & Grow', con el que el grupo avanza en su transformación y en su propósito de convertirse en la mejor vía de acceso de los ciudadanos, las empresas y las administraciones a las tecnologías digitales.

INGRESA 3.233 MILLONES EN ESPAÑA

Así las cosas, el grupo logró un "fuerte y consistente" desempeño en sus cuatro mercados 'core' --España, Brasil, Alemania y Reino Unido-- en el arranque de 2026.

En España, Telefónica aceleró su crecimiento con unos ingresos trimestrales de 3.233 millones de euros, un 2% más, y un Ebitda ajustado de 1.150 millones de euros, un 2% más.

En concreto, la empresa ha explicado que estas cifras se apoyaron en un "sólido momento operativo", con un ingreso medio por cliente ('ARPU') que alcanzó los 91,5 euros y una tasa de abandono ('churn') que bajó hasta el mínimo histórico del 0,7%.

Además, la base de accesos con contrato móvil superó por primera vez los 16 millones y las líneas IoT (Internet de las Cosas) rebasaron los 25 millones, con lo que cuadruplicó las cifras de marzo de 2025.

Por otro lado, Telefónica Brasil reforzó su senda de crecimiento por encima de la inflación con unos ingresos y un Ebitda ajustado que aumentaron un 7,4% y un 8,7%, respectivamente, y registró un récord de 117,5 millones de accesos, con la oferta convergente Vivo Total llegando hasta los 3,6 millones de accesos, un 33% más que hace un año.

Además, la filial alemana de Telefónica, que registró caídas en los ingresos y el Ebitda ajustado por el efecto de la migración de clientes de '1&1', registró una ganancia neta de contrato móvil de 48.000 y mantuvo un 'churn' de O2 en bajos niveles (1,1%) como consecuencia de una actividad comercial con enfoque en el crecimiento rentable y la calidad de red.

Y en Reino Unido, VMO2 realizó inversiones selectivas en la red para reforzar su propuesta de valor, en tanto que los resultados financieros están en línea de cumplir las previsiones de 2026.

CONFIRMA PREVISIONES Y DIVIDENDO

La 'teleco' ha señalado que las "sólidas" cifras del primer trimestre del año la sitúan en la senda de cumplir sus objetivos financieros establecidos para el conjunto del ejercicio.

Estas metas, definidas en términos constantes, consisten en un crecimiento de los ingresos y del Ebitda ajustado de entre el 1,5% y 2,5% interanual, un aumento del flujo de caja operativo después de arrendamientos (OpCFaL) ajustado por encima del 2% interanual, una ratio de inversión sobre ingresos de en torno al 12%, un flujo de caja libre de aproximadamente 3.000 millones de euros y una reducción del apalancamiento hacia el objetivo de 2028.

Además, los resultados del primer trimestre del ejercicio la han permitido confirmar el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo para 2026, pagadero en junio de 2027.

En cuanto al segundo tramo del dividendo de 2025, de 0,15 euros en efectivo por acción y ya aprobado por los accionistas en la junta celebrada a finales de marzo, se abonará el próximo 18 de junio.

"Las cifras del primer trimestre reflejan una ejecución consistente y continua gracias a los sólidos fundamentos de los negocios, el adecuado nivel de inversión y la red diferencial y de alta calidad, junto con una excelente experiencia de cliente. Esto, combinado con nuestra disciplina financiera, ha reducido de forma significativa la deuda en el trimestre", ha valorado el consejero delegado de Telefónica, Emilio Gayo.

CRECIMIENTO DE ACCESOS Y LIDERAZGO EN INFRAESTRUCTURAS

Telefónica terminó el primer trimestre del año con 297,9 millones de accesos, un 5,3% más que hace un año. Dentro de esta cifra, los accesos correspondientes a la fibra hasta el hogar aumentaron un 8,6%, hasta los 14 millones.

El grupo mantuvo su posición de liderazgo global en fibra, con un despliegue de 162,7 millones de unidades inmobiliarias pasadas con redes de banda ancha ultrarrápida, un 1% más, de las que 74,9 millones, un 6% más, corresponden a 'FTTH'.

Además, Telefónica ofrece una cobertura 5G del 95% en España, del 98% en Alemania, del 70% en Brasil y del 87% en Reino Unido, para una media del 81% en sus cuatro mercados 'core'.