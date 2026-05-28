(Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 28 de mayo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 28 de mayo de 2025:

1.-08.45 horas: (Gráficos) Foto de la XXIX Conferencia Iberoamericana de ministros de Educación presidida por la ministra de Educación Milagros Tolón. A las 9 apertura con el presidente de la Generalitat Salvador Illa. A las 17 rueda de prensa (Palau Pedralbes: acceso George Collins.

2.-09.00 horas: En Zaragoza, Ibercaja inaugura la exposición '150 años moviéndonos por ti'. A las 08.45 horas, llegada de autoridades. Participan en el acto el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, el presidente, Francisco Serrano, y asisten la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entre otros, en la sede central de Zaragoza (Plaza Paraíso, 2).

3.-09.45 horas: En Jaén, el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, inaugura el Congreso Internacional de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (Asanec). En el Palacio de Congresos de Jaén-Ifeja (carretera de Granada). A las 11,15 horas, se reúne con las enfermeras referentes escolares del Distrito Jaén (SÓLO GRÁFICOS). En el centro de salud La Alameda (calle Arrastradero, 29).

4.-10.00 horas: En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagoniza el encuentro informativo autonómico La España vertebrada, organizado por el diario 'El Mundo'. Hotel Wellington (C/ Velázquez, 8).

5.-10.00 horas: Inauguración del Congreso Internacional de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria. Participan la presidenta de esta entidad, María Dolores Ruiz; la presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería, María del Mar García; el alcalde de Jaén, Julio Millán; el presidente de la Diputación, Francisco Reyes; y el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. Previamente, a las 9,45 horas, está prevista la atención a medios por parte de Sanz. En Ifeja.

6.-10.15 horas: En Sevilla, el consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, participan en la presentación del dosier impulsado por el clúster marítimo marino de Andalucía. En la sede de la CEA (calle Arquímedes, 2).

7.-10.30 horas: en Valladolid, UGT y CCOO informan sobre la situación de la negociación colectiva con la Consejería de Educación y la falta de cumplimiento del acuerdo de septiembre. Sede UGT CyL.

8.-11.00 horas: Briefing del dispositivo de seguridad y movilidad por la visita del papa. A las 12.30 declaraciones de la consellera de Interior Núria Parlon, el conseller de Justicia Ramon Espadaler, la tenienta de alcaldía de Urbanismo Laia Bonet, el teniente de alcaldía de Seguridad Albert Batlle y el obispo auxiliar de Barcelona David Abadias (Generalitat)

9.-11.30 horas: En Sevilla, el portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Toni Martín, atiende a los medios de comunicación. En el patio de prensa del Parlamento.

10.-11.30 horas: En Santiago, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visita la nueva sala de neurorrehabilitación del Hospital Gil Casares. Travesía da Choupana.

11.-12.00 horas: En Bilbao, un menor trasladado en ambulancia desde el Colegio Pagasarribide en Bilbao por el calor.

12.-12.00 horas: En el barrio rural de Peñaflor, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, junto con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, anuncia las principales instituciones involucradas en el Bicentenario de Goya y los temas en torno a los que girará esta celebración a lo largo de 2028, en la Cartuja de Aula Dei. Carretera Montañana-Peñaflor, kilómetro 14.

13.-12.00 horas: En Málaga, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios, tras mantener, a las 11,00 horas, una reunión con entidades inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (Recex). En la Subdelegación de Gobierno.

14.-12.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de la seleccionadora femenina, Sonia Bermúdez, que proporciona la lista de jugadoras de los próximos partidos del combinado nacional.

15.-13.45 horas: En Madrid, una vecina del barrio de Retiro en Madrid afronta un segundo intento de desahucio.

16.-15.30 horas: En Madrid, entrevista Europa Press al ex tenista y número 1 del ranking ATP, Rafael Nadal, en la presentación de su documental "Rafa".

17.-17.00 horas: Imágenes de los preparativos del viaje del Papa León XIV en la madrileña Plaza de Lima.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv