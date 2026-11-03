(Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 3 de noviembre

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 3 de noviembre de 2026:

1.- 09.00 horas: En Madrid, se celebra el Foro Digital Iberoamericano, que reunirá a los 22 países iberoamericanos, a organismos internacionales, empresas tecnológicas, startups y representantes de la sociedad civil y académica. A continuación (16.00h.), tendrá lugar la I Reunión Ministerial Iberoamericana de Transformación Digital e IA. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (C/ Jorge Juan, 106). Al término (18.00 h), el ministro de Transformación Digital, Óscar López, atiende a los medios de comunicación junto al secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

2.- 09.30 horas: Sigue el World in Progress (Prisa) con la presidenta del BEI Nadia Calviño.

3.- 09.30 horas: En Zaragoza, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, mantiene un encuentro informativo con los medios de comunicación para abordar la situación actual y explicar los motivos de la convocatoria de huelga. También interviene el secretario general de CCOO en Aragón, Manuel Pina, en la sede de CCOO Aragón. Paseo de la Constitución, 12, 3ª planta.

* *4.- 10.00 horas: en Toledo, el presidente de la Asociación Provincial de Comercio de Toledo, Juan Manuel Albelda, y la vicepresidenta de la Asociación Provincial de Comercio de Toledo, Yolanda Martínez, presentan la campaña Somos comercio, hacemos barrio, el hilo que nos une, en El Mercadito, en Ronda de Buenavista, 47.

5.- 10,40 horas: En A Coruña, la candidata de Podemos a la presidencia del Gobierno, Irene Montero, ofrece declaraciones. Praza Santa Catalina, junto a la fuente de Neptuno.

6.- 10.45 horas: Declaraciones del secretario general de Vox Ignacio Garriga

* *7.- 11.00 horas: en Toledo, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, informa en rueda de prensa sobre asuntos abordados en el Consejo de Gobierno relacionados con su departamento, en el Palacio de Fuensalida.

* *8.- 11.00 horas: en Toledo, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, asiste al minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en señal de repulsa tras el último asesinato machista confirmado en la provincia de Barcelona y atiende a los medios de comunicación, en la Delegación del Gobierno.

9.- 11,15 horas: En Vigo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y los secretarios xerais de UGT Galicia y UGT Vigo, Cristóbal Medeiros y Ernesto Fontanes, atienden a los medios con motivo de su asistencia a una reunión de delegados por la huelga general. Auditorio municipal.

10.- 12.00 horas: Disponible en España semaglutida para el abordaje de la obesidad y el sobrepeso

11.- -12.30 horas: Rueda de prensa de la portavoz del Govern Sílvia Paneque

* *12.- 12.30 horas: en Toledo, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, mantiene un encuentro con el Grupo Parlamentario Socialista, para abordar el Proyecto de Ley de medidas tributarias, administrativas y de simplificación administrativa, conocida como Ley de Acompañamiento, en las Cortes de Castilla-La Mancha. A las 12.30 horas está prevista la atención a medios.

13.- 13.00 horas. En Madrid, el diario MARCA distinguirá a Carolina Marín con el Premio MARCA Leyenda, en un acto que contará con la presencia del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y la atleta María Pérez.

* *14.- 13.15 horas: en Toledo, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, asiste a la clausura el curso de Inteligencia Artificial Generativa, en el Salón de actos Consejería de Sanidad.

15.- 13,00 horas: En Vilagarcía, se reúne con entidades del mar y sociales. Rincón de La Ría.*

16.- 13.00 horas: Declaraciones del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, sobre el fallecimiento del delantero madrileño del CD Tenerife Jesús de Miguel

17.- 15.00 horas. En Madrid, el presidente de CEOE y CEIB, Antonio Garamendi, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Andrés Allamand, secretario general Iberoamericano (SEGIB); y Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa inauguran el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv