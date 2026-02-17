Latinoamérica elige a España como trampolín hacia Europa y el resto del mundo, según un estudio de CEAPI

(De izq. a dcha.) Isabel Álvarez y Núria Vilanova en la presentación del estudio ‘España, el trampolín de las empresas latinoamericanas en el mundo’ - Cedida

“España es el primer país de Europa y el segundo del mundo (solo detrás de EE. UU.) con más trampolines de empresas latinoamericanas. Un fenómeno que se da con especial intensidad hacia economías como Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Japón, Singapur o Corea del Sur”. Así lo destaca el estudio España, el trampolín de las empresas latinoamericanas en el mundo, elaborado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y presentado hoy en un acto en las oficinas del despacho de abogados Pérez-Llorca, que ha contado con la presencia de la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, y la autora del informe, la catedrática de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, Isabel Álvarez.

Este documento, primero en su género, cubre un vacío histórico porque analiza el papel geoeconómico de España a través de la inversión extranjera directa (IED) entre Latinoamérica y el resto del mundo, a partir de las empresas matrices y sus filiales. Además, pone en valor la fortaleza del espacio empresarial iberoamericano y el papel clave de los empresarios como uno de los grandes motores de cohesión entre ambos lados del Atlántico.

Núria Vilanova subraya que “con este estudio —que publicamos en un contexto de profundos cambios geopolíticos— CEAPI reivindica la geoeconomía como una herramienta esencial para comprender las relaciones reales entre Estados, más allá de los posicionamientos políticos de sus Gobiernos. Y pone en relieve el necesario papel de las empresas españolas como actores clave de cohesión, estabilidad y proyección internacional del espacio iberoamericano”.

Por su parte, la catedrática de la Universidad Complutense, Isabel Álvarez, ha destacado que “el peso de la economía española como trampolín de inversiones de las empresas de América Latina confirma la relevancia del espacio empresarial iberoamericano, confiriendo un especial protagonismo a las compañías multiberoamericanas”.

ESPAÑA COMO TRAMPOLÍN

Según el documento, España es, tras Estados Unidos, el país con mayor número de “empresas trampolín” de origen latinoamericano —ya sea de primer, segundo o tercer nivel—, entendidas como aquellas filiales desde las que se canalizan inversiones hacia terceros mercados. En concreto, Estados Unidos lidera el ranking con 444 empresas trampolín, seguido de España con 312 y Reino Unido con 279.

En el caso español, 112 empresas latinoamericanas utilizan España como trampolín directo de primer nivel para extender su actividad en otros países. Estas 112 compañías controlan 1.636 filiales en el exterior, lo que supone una media de 14,6 filiales por empresa, reflejo de estructuras empresariales complejas y altamente internacionalizadas.

España es, además, el principal país del mundo utilizado por empresas latinoamericanas como plataforma hacia África, Oriente Medio y Asia-Pacífico, con 24 empresas trampolín en estas regiones, que participan en 91 cadenas de propiedad; ocupa así el lugar mundial, solo por detrás de Países Bajos.

Este fenómeno se dirige especialmente hacia economías de renta alta como Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Singapur o Corea del Sur.

El estudio, además, identifica 26.987 empresas matrices en América Latina que controlan 44.520 filiales mayoritarias en el mundo, con una media de 1,65 filiales por matriz. Brasil (28,5%), Colombia (12,1%) y México (9%) concentran más de la mitad de estas matrices. Panamá destaca como caso singular, con 2.113 matrices y 5.600 filiales internacionales (2,65 por matriz).

Del total de filiales identificadas, tres de cada cuatro son directas (34.336), frente a 10.184 indirectas, y 2.316 actúan como trampolines directos hacia terceros mercados. Los sectores más activos en este proceso son el financiero (22,4%), la minería (12,8%) y la energía (10,7%).

Si bien ya se conocía que España es el cuarto destino mundial de inversión extranjera directa (IED) procedente de América Latina (según Global LATAM 2025, ICEX-SEGIB), este estudio demuestra ahora que es la segunda plataforma mundial de expansión internacional de las inversiones latinoamericanas.

La posición de España como economía puente se refleja también en el ámbito financiero. La estrecha relación entre empresas españolas y latinoamericanas ha llevado a que el IBEX 35 sea considerado un auténtico “termómetro financiero de América Latina”.

España, junto con Luxemburgo, Austria, Reino Unido y Países Bajos, concentra el 90% de la inversión latinoamericana en Europa, consolidándose como primera puerta de entrada natural al mercado europeo.

El análisis concluye que España ocupa posiciones relevantes como destino de inversión en 13 de los 19 países latinoamericanos y se consolida como actor clave en la globalización de las empresas latinoamericanas —las multilatinas o multi-iberoamericanas— gracias a su capacidad para reducir costes, facilitar la transferencia bidireccional de conocimiento y aproximar culturas empresariales, minimizando barreras en los procesos de expansión internacional.