Latinoamérica.- El 'German Desk' de Cuatrecasas celebra sus 25 años de actividad como referente en el asesoramiento jurídico

Evento 25 aniversario German Desk de Cuatrecasas. - CUATRECASAS

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El German Desk de Cuatrecasas ha celebrado sus 25 años de actividad como "referente" en el asesoramiento jurídico y acompañamiento de clientes de la región DACH (Alemania, Austria y Suiza) en sus diversas operaciones e inversiones en España, Portugal y Latinoamérica.

Desde su creación en 2001, este grupo transversal y multidisciplinar ha actuado como "puente entre culturas y mercados, ofreciendo un servicio integral de máxima calidad a empresas, inversores y despachos de habla alemana", ha señalado en un comunicado este jueves.

Para conmemorar este aniversario, la firma ha celebrado un evento en su oficina de Madrid al que han asistido cerca de 150 personas procedentes de España, Portugal, México, Alemania, Austria y Suiza, entre clientes, 'business partners' y representantes de instituciones de la región DACH en España, como el ministro de la Embajada de Alemania en el país, Ingo Stender.

El encuentro ha permitido poner en valor la trayectoria del grupo y reforzar los vínculos con las empresas que han confiado en su servicio a lo largo de todos estos años. Cuatrecasas ha destacado que el 'German Desk' ha sido "referencia" para la creación de otros equipos multidisciplinares dentro del despacho.

En la actualidad, está integrado por más de 35 abogados que dominan el idioma alemán y operan desde las oficinas de Cuatrecasas en España, Portugal y México. A lo largo de este cuarto de siglo, el 'German Desk' ha asesorado a cientos de empresas de habla alemana en operaciones transfronterizas, disputas internacionales y en asuntos laborales y fiscales, acompañándolas en todas las fases de su actividad.