El III Foro Empresarial Iberoafricano reúne al tejido empresarial de Europa, África e Iberoamérica

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede madrileña de la CEOE ha acogido hoy el III Foro Empresarial Iberoafricano (Ibafcan), donde se han reunido representantes institucionales, organizaciones empresariales y compañías de Europa, África e Iberoamérica para analizar oportunidades de inversión y cooperación.

El evento, que contó con 140 inscritos y 28 panelistas, ha sido promovido por la CEOE, la Confederación Canaria de Empresarios y CEOE Tenerife, y ha recibido el apoyo del Gobierno de Canarias, región en la que se celebraron las dos primeras citas del encuentro: Las Palmas de Gran Canaria acogió la edición de 2024, y Puerto de la Cruz la de 2025.

Durante la apertura institucional, el secretario general de la CEOE, José Alberto González-Ruiz, calificó el triángulo entre Europa, África y Latinoamérica como "un punto estratégico para fortalecer las relaciones comerciales y económicas". También defendió la diversificación de mercados, y apuntó a la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y una regulación adecuada como condiciones para reforzar el comercio y la inversión.

El presidente de la Confederación Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro, definió África como "una realidad económica muy concreta" y se refirió a su posición geográfica, su población joven y sus recursos estratégicos. Por su parte, el vicepresidente de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil (CNI), Alexandre Furlan, recordó que "las cadenas globales de suministro están interconectadas" y señaló que el encuentro acerca a su país a los debates sobre logística e inversión entre Europa y África.

La directora de Asociaciones y Estrategias de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), Anetha Awuku, defendió el diálogo social y valoró el Foro como una oportunidad para "crear alianzas con instituciones, con gobiernos, con empleadores, con empresas"; y el CEO de la Asociación de Empleadores de Ghana (GEA), Alex Frimpong, describió el Foro como "un puente muy importante" entre África y los empresarios e inversores de España, en particular de Canarias.

ISLAS CANARIAS

No ha faltado representación canaria en el Ibafcan. "Nuestra posición geoestratégica se tiene que convertir en una ventaja económica", afirmó la viceconsejera de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Jimena Delgado-Taramona, quien también hizo alusión al papel de Canarias como base para que las empresas europeas e iberoamericanas accedan a los mercados africanos.

El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, defendió que la cooperación empresarial genere riqueza y mejore las condiciones de vida en las tres regiones; y el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, además de reivindicar el valor estratégico del archipiélago, expresó que la estrategia europea para las regiones ultraperiféricas se traduzca en decisiones que favorezcan la inversión y el empleo.

GLOBAL GATEWAY

El evento se organizó en tres paneles. El primero congregó a representantes empresariales de Argelia, Angola y Ghana y a compañías españolas con presencia en África; y giró en torno a las oportunidades de inversión a través de Global Gateway.

Los ponentes coincidieron en que, para convertir las oportunidades de inversión en proyectos, es clave responder a las prioridades locales, contar con socios sobre el terreno y combinar seguridad jurídica, financiación competitiva y colaboración público-privada. Entre los sectores con mayor potencial destacaron la energía, el agua, las infraestructuras, la agroindustria y la salud.

El cable submarino Medusa se presentó como ejemplo de cooperación para mejorar la conectividad entre África y Europa. La sesión concluyó con un llamamiento a las empresas a apostar por el continente con visión de largo plazo.

PUERTOS Y CADENAS DE SUMINISTRO

El segundo panel, titulado 'El papel de los puertos en la resiliencia de las cadenas de suministro globales', lo protagonizaron miembros de las delegaciones marroquíes, brasileñas, caboverdianas y portuguesas, a los que se sumó Altair.

Los ponentes de esta mesa advirtieron de que la concentración de rutas y mercados hace más vulnerables las cadenas de suministro y defendieron diversificar las rutas y los socios comerciales. También destacaron el potencial del Atlántico para conectar Europa, África e Iberoamérica y señalaron que mejorar los enlaces de los puertos con carreteras y ferrocarriles y agilizar los trámites aduaneros ayudaría a mantener el comercio ante posibles interrupciones.

El panel concluyó con un llamamiento a las empresas para que incorporen la resiliencia como un elemento central de sus estrategias. Los participantes defendieron que las cadenas de suministro no pueden diseñarse únicamente en función de los costes, sino con una visión de largo plazo que garantice la competitividad, la continuidad operativa y la capacidad de adaptación ante un entorno cada vez más incierto.

TALENTO Y FORMACIÓN

'El talento y la formación profesional como palanca de cooperación e inversión en el Atlántico' fue el título del tercer y último panel, en el que se destacó el papel de la formación profesional en la cooperación y la inversión entre Europa, África e Iberoamérica.

Los ponentes defendieron adaptar la formación a las necesidades de las empresas para responder a la escasez de personal cualificado y a los cambios que introducen la digitalización y la inteligencia artificial.

La sesión destacó iniciativas como 'Bridge to Africa', impulsada desde Canarias, y fórmulas como la FP dual y las microcredenciales. Los participantes coincidieron en que la colaboración entre administraciones, empresas y centros formativos es clave para que la formación se traduzca en empleo y contribuya a retener el talento local.

En la clausura del Foro, su secretario general técnico, Agustín Manrique, aseguró que cooperación entre África, Iberoamérica y Europa "ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una agenda de trabajo", y destacó que el valor del Foro reside en "que la conversación de un día se apoye en una relación que dura todo el año".