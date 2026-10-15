Janus Henderson nombra a Leonardo López director ejecutivo de ventas especializadas en Iberia y Latinoamérica

El nuevo director ejecutivo de ventas especializadas en Iberia y Latinoamérica de Janus Henderson, Leonardo López. - JANUS HENDERSON

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gestora Janus Henderson ha incorporado a Leonardo López como director ejecutivo de ventas especializadas para la Península Ibérica y Latinoamérica, según informó la compañía en un comunicado.

López se sumará al equipo de la gestora en Madrid el próximo 10 de octubre y reportará a Stefan García, director general y responsable de ventas especializadas para EMEA.

Desde su nuevo cargo, el directivo se encargará de la expansión del negocio de fondos cotizados (ETFs, por sus siglas en inglés) de Janus Henderson y de impulsar el área de mercados alternativos y privados de toda la región.

López se incorpora a Janus Henderson procedente de OFFO BHF Asset Management (AM), donde ocupaba el cargo de director nacional para la Península Ibérica y Latinoamérica desde 2016.

Anteriormente, fue director nacional para la Iberia y Latinoamérica en Source ETF --adquirido por Invesco-- y director de ventas para la Península Ibérica y Latinoamérica en Threadneedle Investments.

Asimismo, también es presidente de la sección de CAIA en la Península Ibérica y ha ocupado cargos en Inversis Banco, CM Capital Markets, BBVA y Banco Zaragozano --adquirido por Barclays.

El nombramiento de Leonardo se suma a una serie de contrataciones de altos cargos en Janus Henderson, entre las que se incluyen los nombramientos recientemente anunciados de Helen Jewell como directora de renta variable para EMEA y APAC, y de Shilpee Raina como gestora principal de carteras de la estrategia centrada en el crecimiento de gran capitalización estadounidense.