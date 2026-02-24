Publicado 24/02/2026 19:05

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes

MADRID 24 Feb. (EPDATA) -

Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 24 de febrero:

ECONOMÍA

-- Telefónica pierde 4.318 millones en 2025 por ERE y Latinoamérica, pero eleva un 1,5% los ingresos

https://www.epdata.es/datos/resultados-telefonica-beneficios...

-- Endesa eleva un 16% sus ganancias en 2025, hasta 2.198 millones, y pulveriza objetivos

https://www.epdata.es/datos/resultados-endesa-beneficios-ing...

-- Las pernoctaciones hoteleras en España superaron los 17,3 millones en enero un 3,4% más, según el INE

https://www.epdata.es/datos/ocupacion-hotelera-hoteles-datos...

-- La facturación de las empresas sube un 3,9% en 2025, su mayor alza desde 2022

https://www.epdata.es/datos/indice-cifra-negocios-empresaial...

-- La producción del sector servicios sube un 3,5% en 2025, su mayor incremento desde 2022

https://www.epdata.es/datos/indice-precios-sector-servicios-...

-- La confianza del consumidor sube a 80,5 puntos en el arranque de 2026 por las mejores expectativas

https://www.epdata.es/datos/confianza-consumo-cis-datos-graf...

SOCIEDAD

-- La reserva hídrica sigue aumentando y se encuentra al 83%, con 46.229 hm3, tras ganar 265 hm3 en una semana

Mapa: https://fotos.europapress.es/infografias/f7318649

Gráficos: https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54

