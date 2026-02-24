MADRID 24 Feb. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este martes 24 de febrero:
ECONOMÍA
-- Telefónica pierde 4.318 millones en 2025 por ERE y Latinoamérica, pero eleva un 1,5% los ingresos
https://www.epdata.es/datos/resultados-telefonica-beneficios...
-- Endesa eleva un 16% sus ganancias en 2025, hasta 2.198 millones, y pulveriza objetivos
https://www.epdata.es/datos/resultados-endesa-beneficios-ing...
-- Las pernoctaciones hoteleras en España superaron los 17,3 millones en enero un 3,4% más, según el INE
https://www.epdata.es/datos/ocupacion-hotelera-hoteles-datos...
-- La facturación de las empresas sube un 3,9% en 2025, su mayor alza desde 2022
https://www.epdata.es/datos/indice-cifra-negocios-empresaial...
-- La producción del sector servicios sube un 3,5% en 2025, su mayor incremento desde 2022
https://www.epdata.es/datos/indice-precios-sector-servicios-...
-- La confianza del consumidor sube a 80,5 puntos en el arranque de 2026 por las mejores expectativas
https://www.epdata.es/datos/confianza-consumo-cis-datos-graf...
SOCIEDAD
-- La reserva hídrica sigue aumentando y se encuentra al 83%, con 46.229 hm3, tras ganar 265 hm3 en una semana
Mapa: https://fotos.europapress.es/infografias/f7318649
Gráficos: https://www.epdata.es/datos/embalses-boletin-hidrografico/54
