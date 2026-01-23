El mercado transaccional de América Latina movilizó un 19% más de capital en 2025, según TTR Data

Archivo - Banderas de países latinoamericanos. - BID - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mercado transaccional de América Latina ha registrado en 2025, entre anunciadas y cerradas, un total de 3.061 fusiones y adquisiciones por un importe agregado de 119.793 millones de dólares (952.927 millones de euros).

Estas cifras suponen un aumento del 1% en el número de transacciones y del 19% en su valor respecto al mismo período del año anterior, según el informe anual de TTR Data en colaboración con Datasite y Aon.

Brasil lidera el ranking de países más activos de la región con 1.877 transacciones (+8%) y un alza del 13% en el capital movilizado, hasta los 56.418 millones de dólares (47.996 millones de euros), en términos interanuales en 2025. Brasil y México son los únicos países que registran resultados positivos en la región.

Por su parte, Chile se mantiene en el segundo puesto del ranking, con 338 transacciones (un descenso del 12%) y con una disminución del 53% en el capital movilizado hasta los 6.691 millones de dólares (5.689 millones de euros). Le sigue México, con 307 transacciones (descenso del 17%) y con un aumento del 86% en su valor con 32.510 millones de dólares (27.644 millones de euros) en comparación con el año pasado.

En paralelo, Colombia registra 288 transacciones, un 7% menos, y un descenso del 18% en su valor hasta los 10.039 millones de dólares (8.537 millones de euros) en términos interanuales. Le sigue Argentina, con 249 transacciones (sin variación) y una disminución del 36% en capital movilizado hasta los 6.900 millones de dólares (5.867 millones de euros).

Perú cierra el ranking con 167 transacciones (un 9% menos) y una disminución del 15% en su capital movilizado hasta los 4.432 millones de dólares (3.770 millones de euros) respecto al cuarto trimestre de 2024.

PRIVATE EQUITY, ASSET ACQUISITIONS Y VENTURE CAPITAL

En el ámbito transfronterizo, destaca la inversión de las compañías latinoamericanas en el exterior en el 2025, en especial en Europa y Norteamérica, donde se han llevado a cabo 92 transacciones en cada región.

Por su parte, las compañías que más han realizado transacciones estratégicas en América Latina proceden de Norteamérica, con 452, Europa (387), y Asia (98).

En el 2025, se han contabilizado un total de 595 transacciones de adquisición de activos, de las cuales 282 tienen un valor no confidencial agregado de 20.577 millones de dólares (17.501 millones de euros). Esto supone un aumento del 5% en el número de transacciones y del 19% en su valor, con respecto al 2024.

Respecto al 'private equity', se han contabilizado un total de 191 transacciones, de las cuales 51 tienen un valor no confidencial agregado de 15.253 millones de dólares (12.973 millones de euros), lo que supone una disminución del 10% en el número de transacciones y un aumento el 116% en su valor, respecto al 2024.

En cuanto al segmento de 'venture capital', se han registrado 539 transacciones, de las cuales 407 tienen un valor no confidencial de 4.608 millones de dólares (3.919 millones de euros), lo que supone un descenso del 15% en el número de transacciones y del 15% en el capital movilizado, en términos interanuales.