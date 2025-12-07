Principales titulares de los periódicos para el domingo 7 de diciembre

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

EL PAÍS

-- "Mónica García: 'Vamos a derogar la ley que permite el modelo del Hospital de Torrejón'"

-- "Trump abre una nueva época de intervenciones en América Latina"

EL MUNDO

-- "Sánchez agita la 'ruptura' que le pide Junts el Día de la Constitución"

-- "La esperanza mundial contra la peste porcina se fabrica en España".

ABC

-- "El caso Salazar torpedea como candidatas a Montero y Alegría"

-- "ABC asiste al pase en un convento de monjas contemplativas de 'Los Domingos': 'Sorprende que el guion sea de una persona no creyente, lo podríamos firmar nosotras'"

LA VANGUARDIA

-- "El Govern busca el origen de la peste porcina en cinco laboratorios"

-- "Sagrada Familia: Trabajar a 151 metros de altura"

EL PERIÓDICO

-- "Extremadura deshace el empate entre PSOE y PP"

-- "Feijóo y Sánchez trasladan la tensión de la legislatura al Día de la Constitución"