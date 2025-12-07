Principales titulares de los periódicos para el domingo 7 de diciembre

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Mónica García: 'Vamos a derogar la ley que permite el modelo del Hospital de Torrejón'"
-- "Trump abre una nueva época de intervenciones en América Latina"
EL MUNDO
-- "Sánchez agita la 'ruptura' que le pide Junts el Día de la Constitución"
-- "La esperanza mundial contra la peste porcina se fabrica en España".
ABC
-- "El caso Salazar torpedea como candidatas a Montero y Alegría"
-- "ABC asiste al pase en un convento de monjas contemplativas de 'Los Domingos': 'Sorprende que el guion sea de una persona no creyente, lo podríamos firmar nosotras'"
LA VANGUARDIA
-- "El Govern busca el origen de la peste porcina en cinco laboratorios"
-- "Sagrada Familia: Trabajar a 151 metros de altura"
EL PERIÓDICO
-- "Extremadura deshace el empate entre PSOE y PP"
-- "Feijóo y Sánchez trasladan la tensión de la legislatura al Día de la Constitución"