Principales titulares de los periódicos para el sábado 18 de abril

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Irán anuncia que reabre Ormuz pero Trump mantiene el bloqueo"
-- ""Habrá una rebelión si EE UU no replantea su relación con Latinoamérica""
EL MUNDO
-- "El PP rebaja el pacto con Vox: "La partida de nacimiento no determinará las ayudas""
-- "Los invitados de Sánchez agravian a María Corina"
ABC
-- "Volver al Líbano arrasado con la esperanza puesta en Ormuz"
-- "PP y Vox arropan a María Corina ante la indiferencia de Sánchez"
LA VANGUARDIA
-- "Irán dejará circular por Ormuz mientras dure el alto el fuego en Líbano"
-- "Lula y Sánchez llaman a defender la democracia"
EL PERIÓDICO
-- "Competencia reparte culpas del apagón entre REE y las eléctricas"
-- "Alianza anti-Trump"
LA RAZÓN
-- "Irán anuncia la reapertura del estrecho de Ormuz"
-- "Macron y Starmer impulsan una misión para asegurar Ormuz tras la tregua"