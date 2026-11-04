El Rey defiende una economía abierta y cooperación público-privada como antídoto de inestabilidad global

El Rey Felipe VI, durante el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, en la Plaza de Toros de las Ventas, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por la CEOE junto al Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y l - Ricardo Rubio - Europa Press

Antonio Garamendi ha traspasado la presidencia del Consejo de Empresarios Iberoamericanos a su homóloga hondureña Anabel Gallardo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Felipe VI ha defendido este miércoles una economía abierta basada en reglas y en la cooperación público-privada para hacer frente al "repliegue y el proteccionismo" durante la clausura del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado en Madrid en vísperas de la XXX Cumbre Iberoamericana.

El Rey se ha dirigido a los asistentes momentáneamente en portugués para reivindicar ese idioma y el español como dos "enormes activos" para la cultura, la ciencia y la economía, subrayando que es una "cuestión económica y estratégica de primer orden" que la IA opere, cree y piense en ambas lenguas.

El jefe del Estado ha advertido de que la economía atraviesa un escenario de "gran incertidumbre" marcado por la fragmentación geopolítica y la competencia por los suministros, circunstancias que no hacen sino poner de relieve el protagonismo de Iberoamérica en materia alimentaria, energética y medioambiental.

Así, ha reclamado mayores inversiones, cooperación e innovación para reducir las desigualdades territoriales, abrir los mercados internacionales a miles de pymes y crear empleos de alto valor añadido.

"Todo ello exige entornos estables, seguridad jurídica e instituciones sólidas y transparentes; aquello que favorezca y asegure la necesaria confianza que permita un compromiso sólido y a largo plazo de las empresas con un país. La confianza es uno de nuestros activos más valiosos y, permítanme decirlo, también uno de los que más fácilmente podemos perder", ha asegurado.

De igual forma, ha abogado por reforzar los vínculos entre la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe apoyándose en los acuerdos alcanzados con Chile y México y en el pacto UE-Mercosur. Además, ha sostenido que España trabajará para que los lazos beneficien a los ciudadanos a ambas orillas del Atlántico.

RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DE URDA Y FÁTIMA BÁÑEZ

Por otra parte, el monarca ha expresado su "profunda tristeza" por el fallecimiento de la exministra de Empleo y presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo) y que dejó otras 68 víctimas mortales.

En este sentido, ha agradecido las muestras de solidaridad y cariño recibidas desde la comunidad iberoamericana tras el desastre, al tiempo que ha recordado la figura de Báñez, que tenía previsto asistir al XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano.

TRASPASO DE PRESIDENCIA DEL CEIB

El Rey ha felicitado a las organizaciones galardonadas con el Premio Iberoamericano de Calidad y ha transmitido su "reconocimiento" al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, por su labor al frente de la Secretaría Permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

Al mismo tiempo, Felipe VI ha deseado éxito a la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, que ha recogido el testigo de la Presidencia de la CEIB. Honduras será el país anfitrión del Encuentro Empresarial Iberoamericano del año que viene.

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