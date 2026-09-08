El turismo de experiencias se consolida como motor de los viajes en Latinoamérica

Archivo - Civitatis refuerza su presencia en Latinoamérica con una nueva red de hubs en México, Brasil y Argentina. - CIVITATIS - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El turismo de experiencias se consolida como uno de los principales componentes de los viajes en Latinoamérica, impulsado especialmente por los desplazamientos en familia y el interés por conocer lugares emblemáticos y atractivos culturales, según un nuevo estudio de Arival y Phocuswright elaborado en colaboración con Civitatis.

El informe 'The Latam Experiences Traveler', basado en una encuesta a 1.200 viajeros de ocio de Argentina, Brasil y México, muestra la elevada participación de los turistas de la región en tours, actividades y atracciones durante sus viajes.

En concreto, el 96% de los viajeros latinoamericanos visitó al menos una atracción en su último viaje, mientras que el 87% realizó un tour y el 77% participó en alguna actividad. Estos datos reflejan el peso que tienen las experiencias dentro de la planificación y el consumo turístico de la región.

El turismo familiar desempeña un papel destacado en esta tendencia. El 45% de los viajeros latinoamericanos realizó su último viaje acompañado de niños, frente al 34% registrado en Estados Unidos y el 33% en Europa. Por el contrario, los viajes en solitario tienen un peso menor en Latinoamérica, donde representan el 9%, frente al 19% en Estados Unidos y el 15% en Europa.

Las principales motivaciones para viajar son la relajación y el tiempo en familia, señaladas de media por el 50% de los encuestados de Argentina, Brasil y México. En este contexto, las visitas turísticas y los monumentos culturales continúan siendo opciones especialmente atractivas, incluso entre los viajeros más jóvenes.

Los turistas de entre 18 y 34 años son, de hecho, los que más experiencias reservan y los que más gastan por experiencia, con un gasto un 35% superior al de los viajeros mayores de 55 años. Sin embargo, su comportamiento se diferencia del observado entre los jóvenes de Estados Unidos y Europa, que muestran una mayor inclinación hacia experiencias inmersivas y especializadas.

BRASIL LIDERA EN VOLUMEN Y MÉXICO EN GASTO

El comportamiento de los viajeros también presenta diferencias entre los tres mercados analizados. Brasil es el país donde los turistas reservan un mayor número de experiencias por viaje, convirtiéndose en el mercado de mayor volumen de la región.

México, por su parte, registra el mayor gasto medio por experiencia, con 116 dólares por persona (100 euros, aproximadamente), lo que ofrece un mayor potencial para el segmento premium.

Argentina presenta también una elevada participación en este tipo de propuestas, aunque su gasto es aproximadamente un 60% inferior al de México, debido en parte a una mayor sensibilidad al precio.

Las perspectivas de demanda se mantienen positivas pese al incremento de los costes. El 29% de los viajeros mexicanos afirma que prevé realizar más viajes durante el próximo año, porcentaje que alcanza el 26% en Brasil y el 23% en Argentina. En Estados Unidos, la proporción se sitúa en el 18%.

LA IA GANA TERRENO EN LA PLANIFICACIÓN

La inteligencia artificial también comienza a desempeñar un papel relevante en la organización de los viajes. El 70% de los viajeros latinoamericanos encuestados afirma haber utilizado herramientas de IA para planificar sus viajes, porcentaje que aumenta hasta el 80% entre los jóvenes de 18 a 34 años.

Su uso se concentra principalmente en la búsqueda de información y la inspiración, mientras que solo el 12% emplea herramientas de IA para reservar directamente una experiencia.

A pesar del avance de esta tecnología, la confianza de los viajeros continúa estando vinculada principalmente a las recomendaciones personales. Amigos y familiares son la fuente considerada más fiable, con un 77%, seguidos de las reseñas de otros viajeros, con un 67%. Las recomendaciones procedentes de herramientas de IA alcanzan el 42%.