El BID lanza el programa 'BID for the Américas' en Europa para fomentar los negocios con América Latina

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) ha presentado este jueves el programa 'BID for the Américas' en Europa con el objetivo de fomentar las oportunidades de negocio y fortalecer los lazos económicos entre los países europeos y América Latina y el Caribe.

El programa busca presentar a las empresas de los países miembro europeos del BID oportunidades en materia de adquisiciones, comercio e inversión, y cofinanciación, y explicar cómo el Grupo BID puede apoyar a los socios europeos en este esfuerzo.

En 2022, el comercio bilateral entre los países miembro del BID de América Latina y el Caribe y los países miembros europeos del BID en Europa ascendió a 305.000 millones de euros, de los cuales 143.000 millones de euros correspondieron a exportaciones europeas a la región. Por su parte, los flujos de inversión extranjera directa (IED) de Europa a la región rondaron una media de 30.000 millones de euros anuales en los últimos cinco años.

El lanzamiento europeo de 'BID for the Américas' ha tenido lugar en un evento celebrado en la Casa de América de Madrid, al que han asistido más de 200 líderes empresariales europeos, altos funcionarios gubernamentales y diplomáticos. Además de la intervención del presidente del BID, Ilan Goldfajn, el evento ha contado con las de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa de España y Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

"Nos complace lanzar BID for the Americas en Europa, un nuevo programa que servirá como un puente para que las empresas europeas accedan a oportunidades de negocio en América Latina y el Caribe. Sobre la base de una plataforma única y de vanguardia, nuestro programa busca conectar a las empresas europeas con oportunidades de adquisición, comercio e inversión y cofinanciación", ha expresado Goldfajn.

"El sector privado tiene un papel clave que desempeñar para mejorar la escala y el impacto de nuestro trabajo en el fomento del desarrollo sostenible en la región. Con 'BID for the Americas' estamos presentando un canal nuevo y transformador para impulsar ese papel", ha concluido el presidente del BID.

Además, en el evento se han desarrollado paneles de discusión para explorar los desafíos y oportunidades para la inversión europea en América Latina y el Caribe en tres áreas principales: infraestructura regional sostenible, digitalización e inclusión, y energía limpia.

TALLERES PARA ACERCAR AMBAS REGIONES

Como parte del lanzamiento, el Grupo BID ha organizado una serie de talleres para Agencias Europeas de Promoción de Comercio e Inversiones y asociaciones empresariales que representan a sus 16 países miembro europeos no prestatarios, profundizando en las diferentes herramientas y recursos que el programa 'BID for the Americas' ofrece para acercar a las empresas europeas a la región.

El Grupo BID, integrado por el BID, BID Invest y BID Lab, es la principal fuente de financiación, experiencia técnica y conocimiento para el desarrollo sostenible e inclusivo de América Latina y el Caribe.

Durante el evento, funcionarios del BID presentaron un Resumen de Licitación de Adquisiciones de Proyectos, que recopila más de 70 oportunidades de adquisiciones para empresas europeas interesadas en una amplia variedad de proyectos financiados por el BID.

Las empresas europeas también pueden aprovechar oportunidades comerciales y de inversión aún no explotadas en la región. Si bien entre 2002 y 2022 el comercio bilateral entre Europa y América Latina y el Caribe aumentó a una tasa promedio anual del 6%, existe un amplio espacio para el crecimiento.

La inversión acumulada de los países europeos miembros del BID en América Latina y el Caribe se estima en más de 600.000 millones de euros. 'BID for the Americas' también se enfoca en movilizar recursos para proyectos transformadores, particularmente en infraestructura, que van desde redes de transporte hasta infraestructura digital.