Agenda Informativa de Europa Press para este jueves, 8 de enero (y 2)

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el jueves 8 de enero en Europa Press agrupada en las secciones de Sociedad, Salud y Cultura:

SOCIEDAD

-- 10.00 horas: En Madrid, la reina Letizia preside la ceremonia de entrega de los premios internacionales de periodismo de 'El Mundo'. Le acompaña el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (C. Alcalá, 13). . Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (C/ Alcalá nº 13 s/n).

NOTA: Ceremonia a las 11.30 horas (acceso a los medios, a partir de las 10.00 horas).

-- 10.15 horas: En Madrid, la secretaria ejecutiva de la Unión Europea del PSOE, Iratxe García, se reúne con Cáritas, Cruz Roja, ONCE y la Fundación del Secretariado Gitano para analizar el Marco Financiero Plurianual, la nueva financiación de la PAC, el Programa LIFE y las nuevas estructuras del presupuesto europeo; y a las 12.30 horas, continúa reuniéndose con sectores sociales y medioambientales para evaluar la situación de los paquetes Ómnibus sobre naturaleza, pesticidas y deforestación. Sede del PSOE (C/ Ferraz, 70).

-- 10.30 horas: En Madrid, presentación del 'XV Barómetro de la Familia TFW' sobre los hogares en España de la Fundación The Family Watch. En su sede (C/ Artistas 2, 1º).

-- 10.30 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con la senadora y miembro del Pacto Histórico en Colombia, María José Pizarro; y a las 12.00 horas, con representantes de Amnistía Internacional. Sede del Ministerio (Paseo del Prado, 18-20).

-- 10.45 horas: En Madrid, el Ministerio de Igualdad convoca un Comité de Crisis para analizar los últimos asesinatos por violencia de género. La ministra Ana Redondo atenderá a los medios antes de la reunión, en la sede del Ministerio (C/ Alcalá, 37).

-- 11.00 horas: En Madrid, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el balance provisional de siniestralidad vial correspondiente a 2025. En la sede de la Dirección General de Tráfico (C/ Josefa Valcárcel, 44) .

-- 11.00 horas: En Madrid, Miteco presenta la primera campaña de publicidad institucional del Gobierno de España específicamente dirigida a la concienciación sobre el cambio climático, en un acto que será clausurado por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Salón de actos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Paseo de la Castellana, 67).

-- 11.00 horas: En Sevilla, rueda de prensa de Facua por la evolución del recibo de la luz, en su sede nacional (C/ Bécquer 25) y por streaming.

-- 11.00 horas: En Madrid, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se reúne con el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; a las 12.00 horas, con representantes de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA); y a las 13.00 horas, con representantes de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). Sede del Ministerio (C. Alcalá, 34).

-- 12.00 horas: En Madrid, RTVE presenta oficialmente a los cuatro presentadores del Benidorm Fest 2026: Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. Sala de Comunicación de RTVE de Torrespaña (C/ Alcalde Sainz de Baranda, 92)

NOTA: Las fotos se harán al terminar la presentación.

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en la toma de posesión de la nueva directora general del Instituto Geográfico Nacional, Laura Barbas Calvo. Asiste la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Sede del Ministerio (P.º de la Castellana, 67).

-- 19.00 horas: En Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en la presentación del libro 'Palestina. Crónica de un genocidio', de Enrique Olaya. Embajada de Palestina (Av. de Pío XII, 20).

SALUD

-- 11.00 horas: La ministra de Sanidad, Mónica García, se reúne, por videoconferencia, con el ministro de Salud de Rumanía, Alexandru Rogobete.

-- 11.30 horas: En Madrid, rueda de prensa de CESM, Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, Amyts, O'MEGA y Sindicato Médico de Euskadi para informar sobre los últimos avances en las negociaciones hacia un frente sindical profesional común contra el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Sede de CESM (C/ de las Veneras, 9 - 4ª planta).

CULTURA

-- 10.30 horas: En Madrid, Inauguración de la exposición 'Maillol - Manolo. La escultura pura', en la Galería Leandro Navarro (Calle Amor de Dios, 1).

-- 10.30 horas: En Madrid, el Teatro de La Abadía, La_Compañía exlímite, Recycled Illusions y Arteico presentan en rueda de prensa la obra 'Una forma de vida', a partir de la novela de Amélie Nothomb. Sala José Luis Alonso del teatro (C/ de Fernández de los Ríos, 42).

-- 12.00 horas: En Madrid, rueda de prensa presencial y telemática a través de YouTube de la obra "Gula/Gola", en el Teatro Valle-Inclán (Sala El Mirlo Blanco) (Pl. de Ana Diosdado, s/n).