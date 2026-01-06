Agenda Informativa de Europa Press para este martes, 6 de enero

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este martes 6 de enero en Europa Press:

-- 12.00 horas: En Madrid, los Reyes, Felipe VI y Letizia, y la Princesa Leonor, presiden el acto de celebración de la Pascua Militar, en el Palacio Real.

NOTA: Asisten la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

-- 12.00 horas: En Madrid, celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (C. de Guzmán el Bueno, 137).

-- 15.00 horas: En París, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, en el Palacio del Elíseo (55 Rue du Faubourg Saint-Honoré).

NOTA: Previamente, participa en la foto de familia.

-- 20.30 horas: En Barcelona, anuncio del Premio Nadal de Novela, que llega a su 82.ª edición, y del Premi Josep Pla (58.ª edición) de prosa en lengua catalana, en el hotel Palace (Gran Via de les Corts Catalanes, 668).

NOTA: Asiste el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.