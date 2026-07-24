(AMP) La Reina Letizia visita la sede de Adolfo Domínguez en San Cibrao das Viñas(Ourense) entre aplausos

La Reina Letizia visita la sede de Adolfo Domínguez, en San Cibrao das Viñas (Ourense) - ROSA VEIGA

OURENSE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha visitado este viernes las instalaciones de la firma Adolfo Domínguez, ubicadas en el polígono industrial del municipio ourensano de San Cibrao das Viñas, acompañada del diseñador y empresario que da nombre a la marca de moda y de su hija, Adriana Domínguez, actual presidenta ejecutiva.

Una visita que ha tenido lugar el marco del quincuagésimo aniversario de la firma que, en los años 80, irrumpió en la moda española con el lema 'La arruga es bella'.

Pasadas las 12.40 del mediodía, Doña Letizia llegaba al 'Showroom', una sala dedicada a mostrar las últimas colecciones cuando la compañía recibe visitas en su sede. En ella, se exhiben en estos momentos prendas de Zenit, la colección primavera-verano 2026 presentada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles el pasado mes de septiembre.

La monarca ha recorrido la sala, interesándose por las prendas expuestas en los diferentes maniquís, mientras hablaba con Adolfo y Adriana Domínguez y el secretario de Estado de Industria, Jordi García. Durante la conversación, Doña Letizia se ha referido al cuello Mao que portaba el diseñador y creador de la marca de moda.

Posteriormente, la Reina ha visitado los distintos espacios de la sede para conocer todo el proceso productivo, como la zona de taller, donde trabajan las costureras; el ágora, un espacio creativo en el que los diseñadores enseñan sus ideas cada seis meses; la zona de comunicación, finanzas y e-commerce, y la de diseño y patronaje.

En esta última, se ha detenido a saludar y hablar con los diferentes trabajadores del área, como un diseñador y una modelo, que le han explicado a la monarca detalles de las piezas, como la calidad del tejido, la importancia de la visibilidad del diseño o la caída de sus pliegues.

Finalmente, Doña Letizia ha bajado a hacerse una fotografía con todos los trabajadores de la sede, con los que ha intercambiado palabras y saludos. Ha sido en este momento cuando los empleados han comenzado a aplaudir y gritar 'Viva la reina' de forma espontánea. Tras ello, la monarca se ha despedido mostrando su agradecimiento a todos los presentes.

"GRAN EMBAJADORA"

La Reina ha mantenido la línea de sus últimas apariciones, luciendo un vestido y un bolso dorna de la presente colección Zenit, de Adolfo Domínguez y unas sandalias de hace un par de temporadas, de color verde. Un hecho que ha destacado la propia presidenta, Adriana Domínguez, en declaraciones a los medios.

"Para nosotros es un enorme honor porque creemos que la Reina es una gran embajadora de la moda española, no solo la nuestra. Nosotros hemos tenido el honor también de que lleve nuestro vestido para la final de la Copa del Mundo, entonces ha sido increíble", ha subrayado.

Además, Domínguez ha puesto en valor que la monarca ya era clienta de la marca gallega antes de ser princesa de Asturias y de convertirse en Reina de España, y que sigue viniendo de forma presencial a la tienda, pese a que se ofrecen a mandarle los productos.

"Siempre viene a la tienda, no quiere estar en ninguna zona VIP, sino que quiere estar con los clientes, saluda a todo el mundo. Es realmente una inspiración", ha remarcado, indicando que "construye país y apoya a la industria".

Y es que, la actual presidenta de Adolfo Domínguez ha asegurado que el apoyo de la Doña Letizia, a través de esta visita, "les ha llegado al corazón", ya que es una marca que está en Ourense, en una provincia y no en el centro del mundo de la moda. Igualmente, ha destacado la cercanía de la monarca durante la visita, que superó la hora y media de duración, debido a que Doña Letizia saludó a "absolutamente todo el mundo".

Asimismo, preguntada por los aspectos por los que se ha interesado, Domínguez ha apuntado a la Iniciativa Galega polo Liño, un punto en el que la monarca les ha pedido que puedan involucrar a la industria.

"Estaba aquí un representante también del Ministerio de Industria.

Entonces, vamos a ver si con esto también salimos de la moda y nos vamos ya a la agricultura y a las semillas y podemos hacer una industria del lino en Galicia que fue el lino más bueno del mundo. A ver si somos capaces de resucitarlo", ha expuesto.

Esta jornada ha supuesto el regreso de la reina Letizia a Galicia, después de que su último desplazamiento oficial a la Comunidad tuviese lugar en agosto de 2025, cuando, junto al rey Felipe VI, recorrió varias zonas de la provincia de Ourense afectadas por los incendios forestales y mantuvo un encuentro con los efectivos que participaron en las labores de extinción y con vecinos de los municipios damnificados.