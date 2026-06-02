La Reina recibe en la Zarzuela a Fedepe, 'Mamis Digitales y ejecutivas en el exterior

La Reina Letizia durante la audiencia a una representación del Club de Ejecutivas Españolas en el Exterior, en el Palacio de La Zarzuela, a 02 de junio de 2026, en Madrid (España). Esta red mundial, creada en París en 2021, es una asociación sin ánimo de - José Oliva - Europa Press

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha recibido este martes en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (Fedepe), 'Mamis Digitales' y al Club de Ejecutivas en el Exterior, en apoyo al liderazgo femenino.

Respecto a Fedepe, la reunión ha tenido lugar con motivo del 35º aniversario de los Premios de la Federación, una iniciativa que desde hace más de tres décadas reconoce y visibiliza el talento y el liderazgo femenino en España.

A su llegada, la Reina ha sido recibida por la presidenta de Fedepe, Ana Bujaldón, y por la vicepresidenta y secretaria general de la organización, Francisca García. Tras los saludos institucionales y la fotografía oficial, Letizia ha mantenido un encuentro con la delegación de la Federación, integrada por miembros de su junta directiva y representantes de distintas asociaciones vinculadas a la entidad.

Durante la audiencia, las representantes de Fedepe han trasladado a la Reina las principales líneas de actuación de la Federación y los retos en materia de igualdad de oportunidades, el acceso de las mujeres a puestos de decisión, el impacto de la transformación digital y el contexto internacional de "creciente incertidumbre y tensiones bélicas".

Además, ha elogiado el "respaldo y la sensibilidad" que la Casa Real ha mostrado históricamente hacia la visibilización del talento femenino y la igualdad de oportunidades.

Fedepe reúne actualmente a cerca de 20.000 mujeres en toda España y mantiene una creciente proyección internacional. Como recuerdo de la visita, la Federación ha entregado a la Reina un obsequio conmemorativo de la XXXV edición de los Premios Fedepe, con el lema 'Creer en el poder de las mujeres', una declaración que resume el compromiso de la organización con el impulso del liderazgo femenino desde su fundación en 1987.

EMPLEABILIDAD FEMENINA EN EL ÁMBITO DIGITAL

Por otro lado, la Reina ha recibido a representantes de 'Mamis Digitales', iniciativa dedicada a impulsar la empleabilidad femenina en el ámbito digital y a favorecer la conciliación de la vida personal y profesional.

Esta comunidad, fundada en 2016 por Billie Sastre y Franc Carreras, reúne a más de 7.500 integrantes en 54 países y se ha consolidado como la mayor red de madres profesionales de habla hispana vinculada al entorno digital.

La audiencia ha permitido abordar los principales retos y oportunidades relacionados con la transformación digital, el acceso de las mujeres al empleo en sectores tecnológicos y las nuevas fórmulas de trabajo flexible que favorecen la conciliación familiar.

Las representantes de 'Mamis Digitales' han expuesto a la Reina la evolución de esta iniciativa durante su primera década de trayectoria, así como los programas de formación, orientación y acompañamiento profesional que desarrollan para facilitar la reinserción laboral de miles de mujeres a través de la capacitación digital, el emprendimiento y el trabajo en remoto.

'Mamis Digitales' trabaja para promover oportunidades laborales adaptadas a las necesidades de conciliación de las mujeres, fomentando el desarrollo de competencias digitales y la creación de nuevas oportunidades profesionales en un entorno cada vez más vinculado a la tecnología y la innovación.

DIRECTIVAS ESPAÑOLAS EN OTROS PAÍSES

Finalmente, Letizia ha recibido en audiencia al Club de Ejecutivas Españolas en el Exterior, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para visibilizar, conectar y apoyar a mujeres españolas que desarrollan sus carreras profesionales fuera de España.

En el encuentro ha conocido los principales proyectos e iniciativas impulsados por la asociación, orientados a fortalecer el liderazgo femenino, promover el intercambio de experiencias profesionales y reforzar los vínculos entre las directivas españolas establecidas en distintos países y la sociedad española.

Creado en París en 2021, el Club se ha consolidado como una red internacional de referencia del talento directivo femenino español en el exterior. Actualmente cuenta con más de 200 socias y presencia en destacados centros económicos, tecnológicos y financieros internacionales, entre ellos París, Londres, Nueva York, Silicon Valley, Dubái, Berlín y Singapur.