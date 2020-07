Letizia.- Los reyes visitan Benidorm y se interesan por los sectores turístico e industrial

Empresarios trasladan a los monarcas que el "impacto psicológico en el consumidor" es muy fuerte por la Covid

ALICANTE, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los reyes Felipe VI y Letizia han visitado este viernes la localidad de Benidorm (Alicante) dentro de la gira que están llevando a cabo por diversas zonas de España tras el confinamiento establecido por la pandemia por coronavirus.

En su visita, los monarcas han mantenido una reunión con representantes de patronales valencianas y de los sindicatos, en la que se han interesado por la situación del sector turístico e industrial valenciano. También han paseado junto a la playa de Levante.

Don Felipe y doña Letizia han llegado a Benidorm a las 11.20 horas y se han dirigido a un hotel de la localidad donde les esperaba el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, entre otras autoridades.

Allí, durante más de una hora, han hablado con representantes del empresariado y agentes sociales, como el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, el secretario general de CCOO PV, Arturo León, el vicesecretario general de UGT PV, Carlos Faubel, y el presidente de la patronal hotelera de Benidorm y la Costa Blanca, Toni Mayor.

"ACTO DE NORMALIDAD"

Al término de la visita, el presidente de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor, en atención a los medios, ha valorado la visita de los reyes como un acto de "normalidad" y como un elemento que "hace falta" porque sigue habiendo gente "muy atemorizada" por la situación creada por la crisis del coronavirus.

Sobre el encuentro con los monarcas, ha comentado que el rey se ha mostrado preocupado por la situación y la necesidad de "apoyar" al sector, mientras que la reina Letizia ha incidido en el efecto de la pandemia para la industria turística.

Así, ha explicado que desde el empresariado del turismo han trasladado a Sus Majestades la necesidad de que "a partir de septiembre" pueda haber ERTE "mejorados" para que "no cuesten tanto a las empresas", porque de lo contrario acabarán "muertas".

"La reina se ha preocupado mucho por los mil sectores del turismo que las van a pasar canutas y que muchos de ellos llegarán muertos al año que viene; con suspensión de pagos", ha comentado Mayor. Asimismo, ha detallado que ha planteado a la reina que se da por "descontado este verano", a no ser que se dé "una sorpresa en el mes de agosto" y que el visitante británico "llegara muy fuerte".

No obstante, Mayor ha reconocido que la situación "hoy, no pinta nada bien; porque las reservas son las que son". "La gente tiene mucho miedo y el impacto psicológico al consumidor de toda esta historia ha sido muy fuerte y por lo tanto no esperemos alegrías, es lo que hay".

Finalmente, Toni Mayor ha puesto sobre la mesa la infrafinanciación de los municipios turísticos que, según ha dicho, provoca que no se tengan "recursos" y se tenga que trabaja "a pulso". "No hay nada porque históricamente, hace 60 años, que nos financian muy mal; nos dan el 14% cuando cualquier ciudad normal dan el 30%, a Barcelona el 35% y a los vascos les dan más todavía".

"MUESTRA DE FORTALEZA"

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha agradecido a los reyes las muestras de apoyo para encarar la recuperación económica y social cuanto antes, su contribución a fortalecer la Marca España y la sensibilidad mostrada por la Casa Real con el sector turístico, que sólo en la Comunitat Valenciana genera más del 15% del empleo.

"Que Sus Majestades hayan venido a la Comunitat Valenciana, a Benidorm, la capital del turismo por excelencia, es una muestra de la fortaleza que tiene esta comunidad y el sector turístico", ha asegurado.

Por último, Navarro ha resaltado la importancia de esta visita con la que los Reyes han querido lanzar al mundo un mensaje de seguridad y ha animado a visitar y descubrir las playas, ciudades, y encantos de la Comunitat Valenciana "porque es un destino seguro".

EMPLEO DE CALIDAD

El secretario general de CCOO PV, Arturo León, ha explicado a los monarcas la precariedad laboral del sector. "Tenemos salarios y pensiones más bajas, entre un 23% y un 27% de economía sumergida y un alto riesgo de pobreza", comenta en un comunicado.

Por eso, ha apostado por situar al trabajo en el centro de la sociedad, un empleo que tiene que ser "de calidad". En ese sentido, ha considerado "indispensable" reforzar la negociación colectiva y combatir los fenómenos que caracterizan la precariedad laboral "como la economía sumergida, la temporalidad abusiva, la subcontratación o la siniestralidad, entre otras".

El secretario general de CCOO PV ha valorado la convocatoria, "no son habituales las oportunidades que los sindicatos tenemos de trasladar al jefe del Estado nuestra visión de la coyuntura económica y social". "Aprovechemos pues la crisis como una oportunidad para robustecer a la vez el sistema productivo y nuestro modelo social".

Al término del encuentro, Felipe VI y Letizia han realizado un pequeño recorrido por el paseo marítimo de la playa de Levante, donde se han encontrado y saludado a los turistas que ocupaban las zonas acotadas de la playa y los locales de ocio.

En su paseo, los reyes se han acercado a una heladería, donde el monarca ha probado el helado de turrón sin azúcar, después de que la reina haya preguntado por ese tipo de productos.

La situación de las playas por coronavirus, con parcelación de 4x4 metros y un máximo de cuatro personas y un menor en cada una de ellas, ha dejado una panorámica poco habitual por el menor número de turistas de lo que sería normal en estas fechas y que, en bañador, han salido del agua para ver de cerca a los reyes.

Han sido constantes las muestras de simpatía y de afecto que estas personas han expresado a los monarcas, con aplausos y algunos 'vivas' a los reyes y a España.

UN ENCUENTRO DE 1976

Entre los asistentes se encontraba Vicente Larios Polo, que con un ejemplar del diario 'Arriba' del 20 de julio de 1976, tenía la intención de mostrarle a Felipe VI que se conocieron durante una visita del entonces príncipe al Palacio de El Pardo por una festividad militar. En la portada, según ha relatado este ciudadano a Europa Press, se puede ver cómo se dan la mano. Así, ha asegurado que en aquella jornada de hace 44 años, hablaron de fútbol: "Tú eres del Atleti y yo del Real Madrid; pero nos vamos a llevar bien".

Larios, que reside junto a su esposa en Benidorm, ha señalado que ha acudido al paseo, no a ver a los reyes, sino a que "los reyes me vean a mí".