LIDE España celebra su lanzamiento oficial

Lanzamiento LIDE España - CEDIDA

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

LIDE España ha celebrado hoy su lanzamiento oficial en Madrid con el seminario *Relaciones Bilaterales y Oportunidades de Negocio España–Brasil con el Acuerdo UE–Mercosur*, una jornada que ha reunido a máximos responsables institucionales, diplomáticos y empresariales de ambos países para debatir sobre el impacto económico del histórico acuerdo firmado entre la Unión Europea y los países del Mercosur.

La apertura del evento corrió a cargo de Eduardo Soares, CEO de LIDE España y Fábio Ennor Fernandes, Chairman de LIDE Peninsula Iberica, quienes presentaron la hoja de ruta de la organización en España y subrayaron la vocación de LIDE España como puente estratégico entre Europa y América Latina. *España es la puerta natural de entrada y salida entre ambos continentes, y el acuerdo UE–Mercosur abre una ventana de oportunidad sin precedentes para el tejido empresarial español y brasileño*, destacó Eduardo Soares durante su intervención.

A continuación tomó la palabra Daniel Costa Figueiredo, Ministro Consejero de la Embajada de Brasil en España, quien puso en valor el momento histórico que atraviesan las relaciones bilaterales y el papel de las plataformas privadas como LIDE para dinamizar la inversión y el comercio entre ambos mercados.

El acto contó con la presencia de Philippe Guillaumet, Cónsul de Mónaco en España, así como con representantes de primer nivel de compañías de referencia como Telefónica, Iberdrola, LATAM, Abanca, Ebury, IPEX, IDBO, TAP Portugal y Five Star Logistics, que refrendaron con su asistencia el peso estratégico que el eje España–Brasil tiene para el tejido empresarial ibérico e internacional.

Panorama bilateral España–Brasil

Óscar Méndez, Director Ejecutivo de la Cámara Oficial de Comercio Brasil–España (CCBE), ofreció una presentación sobre el estado actual de las relaciones comerciales entre ambos países. España es hoy el segundo mayor inversor extranjero en Brasil, con presencia consolidada en sectores estratégicos como banca, energía, infraestructuras, telecomunicaciones y seguros. Brasil, por su parte, se sitúa como el principal socio comercial de España en América Latina.

Durante la sesión se puso de manifiesto que, pese a este sólido punto de partida, el potencial sin explorar entre ambas economías sigue siendo significativo, especialmente en los sectores prioritarios identificados por LIDE España: energía, finanzas, turismo, infraestructuras, tecnología, agronegocio y sector inmobiliario.

Mesa redonda: oportunidades con el acuerdo UE–Mercosur

El momento central del seminario fue la mesa redonda dedicada al impacto del acuerdo UE–Mercosur, moderada por Miguel Moraes (CBRE), que contó con la participación de:

• Carlos Malamud, Investigador Principal para América Latina del Real Instituto Elcano

• Daniel Fernandes, Consejero Jefe de los Sectores Económico y Agricultura de la Embajada de Brasil en España

• María José Chaguaceda Sáinz, Economista Senior para América Latina en CESCE

• Patricia Franco, Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha

Los ponentes coincidieron en que el acuerdo UE–Mercosur configura el mayor área de libre comercio del mundo por población —cerca de 780 millones de consumidores— y supone un catalizador inmediato para las exportaciones españolas de bienes industriales, maquinaria, automoción, productos químicos y servicios de alto valor añadido.

Carlos Malamud subrayó que el acuerdo *redefine el mapa geoeconómico entre Europa y América Latina y obliga a España a asumir un liderazgo activo dentro de la Unión Europea para aprovechar su posición histórica con Brasil*. Por su parte, Daniel Fernandes insistió en que Brasil *está preparado para recibir inversión europea en áreas clave como transición energética, bioeconomía, infraestructuras y digitalización del agro*.

María José Chaguaceda (CESCE) expuso un análisis del riesgo país y de los mecanismos de cobertura disponibles para las empresas españolas que deseen internacionalizarse a la región.

Patricia Franco destacó la relevancia de la Comunidad de Castilla-La Mancha en el sector industrial y agro y el interés de en posicionarse como plataforma logística e industrial para las relaciones comerciales con el bloque sudamericano.

Biwares y conclusiones

El seminario incluyó también una presentación de Biwares, firma que expuso su propuesta tecnológica para acompañar a las empresas en su proceso de internacionalización y análisis de mercado en el nuevo contexto bilateral.

La jornada se cerró con una intervención de conclusiones de Eduardo Soares en la que LIDE España reafirmó su compromiso de convertirse en el principal foro de referencia para los líderes empresariales que operan entre Europa y América Latina, consolidando Madrid como nodo estratégico de la red internacional de LIDE, presente en más de 28 países.