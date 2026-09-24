LIDE España reúne a 35 líderes de Brasil y España en São Paulo

Eduardo Soares, CEO de LIDE, Fabio Fernandes y João Doria Júnior, ex Gobernador de São Paulo. - Cedida

SÃO PAULO, 24 Sep. (EUROPA PRESS)

LIDE España, liderado por Eduardo Soares, CEO, y Fabio Fernandes, Chairman, celebró en la noche del 22 de septiembre, en el restaurante Rubaiyat de São Paulo, una cena homenaje a Trinidad Jiménez, ex Ministra de Asuntos Exteriores y de Sanidad del Reino de España, Presidenta de la Cámara de Comercio Brasil-España y miembro del Consejo Directivo de LIDE España, y de bienvenida al Embajador Carlos Abella, recién incorporado como Cónsul General de España en São Paulo.

El encuentro reunió a 35 directivos de grandes empresas y autoridades de ambos países en un momento estratégico para la relación bilateral: España es uno de los mayores inversores extranjeros en Brasil y Brasil, la principal puerta de entrada de las empresas españolas en América Latina. Con el acuerdo Unión Europea–Mercosur en marcha, la agenda entre Madrid y São Paulo adquiere una nueva dimensión.

Entre los asistentes se encontraban:

• João Doria Júnior, ex Gobernador de São Paulo y Co-Chairman de LIDE

• Luiz Fernando Furlan, ex Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior y consejero de Vivo/Telefónica

• Trinidad Jiménez, ex Ministra de Asuntos Exteriores y de Sanidad del Reino de España, Presidenta de la Cámara de Comercio Brasil-España y miembro del Consejo Directivo de LIDE España

• Embajador Carlos Abella, Cónsul General de España en São Paulo

• Santiago Yus, Presidente de Aena

• Alessandro Tomao, Vicepresidente Ejecutivo de Santander

• Marcelo Bernardino, Presidente Latam de Indra

• José Francisco Estévez, socio y Presidente de la oficina española de Cremades & Calvo-Sotelo

Eduardo Soares y Fabio Fernandes subrayaron el papel de LIDE España como plataforma para convertir la cercanía histórica y cultural entre ambos países en negocios concretos.

"Las relaciones entre Brasil y España son de las más sólidas del mundo, pero siguen operando muy por debajo de su potencial. Homenajear a Trinidad Jiménez, que ha dedicado décadas a este puente, y recibir al Embajador Carlos Abella al inicio de su misión en São Paulo es reafirmar para qué existe LIDE España: sentar en la misma mesa a los líderes que deciden inversiones, políticas públicas y alianzas a ambos lados del Atlántico. Con el acuerdo UE–Mercosur en el horizonte, esta es la década en la que esa relación debe cambiar de escala".

Eduardo Soares, CEO de LIDE España

La cena forma parte de la agenda de encuentros bilaterales de LIDE España, que en los próximos meses reunirá a líderes empresariales e institucionales en Madrid y São Paulo.