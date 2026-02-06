Liferay reconoce a Ayesa Digital como uno de sus partners del año por su asistente inteligente CIVEX

En el centro, Josu Inchaurraga y Aitor Ariño, de Ayesa Digital, flanqueados por dos representantes de Liferay - Cedida

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ayesa Digital ha sido reconocida por Liferay como Industry Solution Partner of the Year 2025 – Public Sector por su asistente inteligente CIVEX. Este premio se suma a otros recibidos recientemente, como el que le situó el año pasado como el partner más innovador a nivel mundial gracias a su solución LM2L para acelerar y optimizar los procesos de migración a la última versión de Liferay DXP, o el del mejor partner del mundo en la categoría ‘Grow & Get Better’, por su capacidad de crecimiento y mejora.

CIVEX (Citizen Intelligent & Semantics-Driven Experience Assistant) es un asistente virtual inteligente basado en IA y semántica que moderniza la atención ciudadana e impulsa experiencias digitales personalizadas en portales construidos sobre Liferay DXP. Desarrollado por Ayesa Digital, está orientado a transformar la experiencia digital ciudadana, modernizando los servicios públicos digitales y mejorando la relación entre la Administración y los ciudadanos mediante IA, análisis semántico y personalización basada en comportamiento.

CIVEX surge de la necesidad de los grandes organismos públicos de evolucionar y modernizar sus servicios digitales, adaptándose a nuevos canales de relación y comunicación, al tiempo que optimizan procesos de atención ciudadana, reducen costes y mejoran la satisfacción tanto de ciudadanos como de empleados públicos.

En un contexto donde los buscadores tradicionales han perdido protagonismo, CIVEX permite ofrecer contenido personalizado, recomendaciones proactivas y búsquedas verdaderamente inteligentes, conectando intención y contexto para anticiparse a las necesidades del usuario y elevar cada interacción digital a un nivel superior.

El producto facilita la implantación de un canal de atención 24/7/365, siempre disponible, con interacción en lenguaje natural y capacidad de aprendizaje, que guía, ayuda, enseña y recomienda en función del comportamiento del usuario.

CAPACIDADES DIFERENCIALES

Compatible con la última versión de Liferay DXP, CIVEX se integra con facilidad para enriquecer buscadores, habilitar recomendaciones contextuales y transformar cualquier portal ciudadano en un entorno más inteligente, humano y atractivo. Entre sus principales capacidades destacan:

- Personalización avanzada mediante segmentación, reglas dinámicas y modelos de intención y contexto.

- Recomendaciones inteligentes en tiempo real basadas en comportamiento e intención.

- Búsqueda semántica potenciada por IA, con expansión semántica de consultas y ranking contextual.

- Analítica de comportamiento y predicción, con scoring inteligente y modelos de propensión/abandono.

- Recomendador proactivo multicanal, coherente a lo largo de toda la experiencia digital (web, móvil, chatbot, portal y apps externas).

- Motor semántico integrado, con grafos de conocimiento y ontologías para enriquecer contenido.

- Integración flexible, basada en APIs y arquitectura modular, ideal para Liferay DXP (pero no exclusiva).

RESULTADOS Y TRACCIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO

CIVEX ha supuesto durante 2025 un éxito comercial y de posicionamiento, situando a Ayesa Digital y Liferay en la vanguardia de los servicios digitales ciudadanos potenciados por IA y semántica. Desplegado ya, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Salamanca, ha logrado construir un puente digital más sólido y eficiente con sus ciudadanos y empresas, haciendo realidad la visión de un gobierno abierto y participativo del consistorio.

Así, el impacto de esta transformación se refleja en resultados medibles y significativos. En poco más de un año, la interacción ciudadana se ha disparado, cuadruplicando las visitas al ecosistema web de 500.000 a 2 millones anuales, con 300.000 usuarios únicos.

AYESA DIGITAL, SOCIO ESTRATÉGICO DE LIFERAY

Este reconocimiento internacional refuerza el papel de Ayesa Digital como socio estratégico de Liferay, apoyado en un equipo especializado donde la compañía es partner Platinum, líder a nivel nacional y con certificación oficial completa.

Josu Inchaurraga, Digital Experience Business Head en Ayesa Digital, ha explicado que “este reconocimiento internacional pone en valor el impacto y la innovación de Ayesa Digital en el ámbito del sector público al haber propiciado con CIVEX una nueva generación de experiencia digital ciudadana”.

Desde Liferay han agradecido a Ayesa Digital “su compromiso con la excelencia, su enfoque innovador para afrontar los retos del sector y, sobre todo, su dedicación al éxito del cliente”.