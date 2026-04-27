Línea Directa gana un 12,3% más hasta marzo, tras superar por primera vez los 300 millones en ingresos

Archivo - La consejera delegada de Línea Directa Aseguradora, Patricia Ayuela, durante la presentación de resultados de Línea Directa del ejercicio 2024, en Gran Vía HUB, a 29 de enero de 2025, en Madrid (España). Línea Directa obtuvo un beneficio neto de - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Línea Directa obtuvo un beneficio neto de 23,4 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,3% más que en mismo periodo del ejercicio anterior, tras elevar su número de clientes y crecer en ingresos en todas las líneas de negocio, superando por primera vez en su historia los 300 millones de euros en ingresos en un trimestre.

Según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el volumen de primas emitidas alcanzó en los tres primeros meses del año los 303,2 millones de euros, cifra un 10,2% superior a la del primer trimestre de 2025 y que "casi duplica" el crecimiento del conjunto del sector en el ramo de No Vida.

Este avance de los ingresos, ha explicado la aseguradora, se ha apoyado en el aumento del número de asegurados. En concreto, la cartera de clientes se situó al cierre del pasado mes de marzo en 3,8 millones de asegurados (+8,5%), tras haber crecido en más de 71.700 asegurados entre enero y marzo y en más de 296.800 nuevos clientes respecto a un año antes.

Asimismo, la compañía ha destacado que sus resultados de los tres primeros meses del año se vieron impulsados también por la evolución positiva del margen asegurador.

Así, el ratio combinado de Línea Directa bajó hasta el 91,7%, seis décimas menos, gracias a la reducción del ratio de gastos. "Esta mayor eficiencia es consecuencia de la disciplina en los gastos y, sobre todo, la creciente digitalización de la entidad", ha subrayado la aseguradora.

"Hemos tenido un muy buen comienzo de 2026, con unos resultados que reflejan nuestra capacidad de generar negocio rentable. Crecemos en asegurados de forma robusta y los ingresos avanzan por encima del mercado, al tiempo que seguimos mejorando nuestros márgenes y mantenemos un balance muy sólido", ha resaltado Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa Aseguradora.