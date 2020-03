López Obrador asegura que no disparará el gasto por el coronavirus

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que el país va a procurar que se reactive cuanto antes la economía, pero que no dispararán el gasto "como se hacía antes", por la crisis del coronavirus.

"Quisieran que soltáramos el gasto como era antes, cada vez que venía una emergencia a soltar dinero, eso no, tenemos que cuidar el presupuesto para garantizar la protección de los más necesitados, de los más pobres y desde luego que vamos a fortalecer nuestra actividad productiva, nuestro mercado interno", ha destacado.

El mandatario mexicano ha recordado que ir a bares o "fondas" no está prohibido, por lo que anima a no lanzar mensajes "alarmistas", procurando que "no salga más caro el remedio que la enfermedad".

Asimismo, el presidente del país ha descartado la suspensión en el pago de algunas cuotas de momento. "Tenemos reservas y no vamos a endeudar al país", ha subrayado.

López Obrador ha afirmado que varios empresarios del país azteca están contribuyendo en la lucha contra el coronavirus.

En concreto, se ha referido a las inversiones de algunos empresarios como Carlos Slim, que donó 1.000 millones de pesos mexicanos (37,5 millones de euros) para material médico o el director ejecutivo del Grupo México, Germán Larrea, quien va a entregar un hospital al Gobierno en el marco de la pandemia.

López Obrador también ha mencionado una ayuda de 50 millones de pesos (1,9 millones de euros) de la empresa Copel para ayudar en la lucha contra el brote vírico.

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

López Obrador también ha señalado que el país cuenta con suministros de alimentos suficientes para los próximos 100 días. Además, la Administración es analizando los precios de algunos productos como tortillas, huevos y pollo para detectar posibles abusos.

Por otra parte, durante su rueda de prensa matutina, el Gobierno mexicano ha anunciado la decisión de aumentar el precio de compra del maíz a productores de Sinaloa.