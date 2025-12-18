Lula afirma que Meloni le pidió retrasar la firma del acuerdo UE-Mercosur

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le había trasladado durante una llamada de teléfono la posibilidad de intentar retrasar la firma del acuerdo UE-Mercosur.

Meloni habría pedido a Lula algo más de tiempo para convencer a los italianos de aceptar el tratado de libre comercio si el bloque comercial Mercosur estaba dispuesto a esperar un poco más allá de este sábado, fecha prevista en la que se celebrará la cumbre y en la que se esperaba la ratificación de un acuerdo que acumula 26 años de negociaciones.

"Ella me explicó que no está en contra del acuerdo. Simplemente enfrenta cierta incomodidad política por parte de los agricultores italianos", dijo Lula a periodistas en Brasilia este jueves. "Pero confía en que puede convencerlos de aceptar el acuerdo".

"Luego me dijo que, si podemos ser pacientes una semana, 10 días o, como máximo, un mes, Italia respaldará el acuerdo", señaló.

El acuerdo ha sido un esfuerzo durante toda la carrera política de Lula, que, como presidente rotativo de Mercosur, planeaba recibir a los líderes sudamericanos y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este sábado para firmarlo.

El Parlamento Europeo aprobó esta semana medidas de salvaguardia que protegerán a las empresas locales frente a oscilaciones repentinas en las importaciones o en los precios, permitiendo que el acuerdo avance.

Pese al endurecimiento del acuerdo, Francia e Italia han intentado convencer a otros miembros del bloque comunitario de retrasar una votación clave de aprobación para contar con más tiempo y evaluar el impacto que tendría en el sector agrícola de la región.

Al dirigirse al parlamento italiano el miércoles antes de la cumbre europea, la primera ministra afirmó que era demasiado pronto para firmar el acuerdo comercial.

Tras la llamada del jueves, el Palacio Chigi afirmó en un comunicado que el gobierno italiano "está dispuesto a firmar el acuerdo tan pronto como se den las respuestas necesarias a los agricultores", que dependes de las decisiones de la Comisión Europea y se puedan concretar rápidamente.

La cumbre que se celebrará en dos días ha desencadenado una protesta por parte de unos 8.000 manifestantes y varios tractores procedentes de distintos países europeos para protestar contra el acuerdo comercial y advertir del impacto que podrían tener los recortes previstos en la Política Agraria Común (PAC).