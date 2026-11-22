El presidente brasileño. Luiz Inacio Lula da Silva, y el diputado Janones - LUIZ INACIO LULA DA SILVA (X)

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha defendido este sábado el plan de ajuste fiscal que su Gobierno pretende impulsar para sanear las cuentas públicas, frente a las presiones que, según ha denunciado, trata de imponerle el mercado financiero.

Durante una retransmisión en directo en redes sociales, Lula ha cuestionado la reacción negativa de los mercados tras su reelección y después de haber presentado ante el Congreso y su aprobación en el Senado sus primeras medidas de ajuste para atajar el grave déficit fiscal y la elevada deuda pública del país.

"El mercado lo sabe porque me conoce: fui el presidente que más superávit primario generó en este país. Lo que no puedo seguir aceptando es que esa pandilla de jóvenes adinerados de Faria Lima (un barrio rico de São Paulo) se pasen el día cuestionando la seriedad del Gobierno", ha recalcado.

De esta manera, Lula ha criticado la postura de los mercados, apuntando a que a cierta parte de la comunidad empresarial no le preocupa la desigualdad, sino sus propios beneficios.

"Yo soy quien se preocupa por los pobres, mi Gobierno lo hace, y ustedes, quienes votaron por mí, también se preocupan. No es el sistema financiero el que me enseñará a gobernar el país", ha afirmado, en declaraciones recogidas por la agencia estatal brasileña.

LULA DEFIENDE SUS MEDIDAS PARA EL CONTROL PRESUPUESTARIO

El mandatario brasileño también ha respondido a las críticas de algunos dirigentes de la izquierda, que en los últimos días habían cuestionado los recortes destinados a reducir el gasto público, defendiendo que resulta necesario "controlar el presupuesto".

"De hecho, no hubo ninguna reforma tributaria. Lo que ocurrió fue un ajuste para que el presupuesto de la Unión nos permita tener control sobre el presupuesto el próximo año. Si no tenemos control sobre el presupuesto, no podemos gobernar", ha defendido.

Asimismo, ha añadido que es "consciente de las promesas que hizo en campaña" y ha asegurado que no promoverá recortes en educación, sanidad ni programas sociales, precisando que el ajuste únicamente limitará parte de las exenciones fiscales de las que disfrutan las grandes empresas para elevar la recaudación tributaria, descartando así cometer un "fraude electoral" como le reprochaban sus críticos.