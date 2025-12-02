Madrid acogerá la segunda edición de ENERGreen Talks: plataforma clave para la transición energética en Ecuador y LATAM - Cedida

MADRID, 2 Dic (EUROPA PRESS)

La Embajada del Ecuador en España, con el apoyo de la CEOE – Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la Cámara de Comercio de España en Ecuador y ProEcuador, preparan la segunda edición del foro ENERGreen Talks, que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, a partir de las 14h30 en la sede de la CEOE en Madrid, C/ Diego de León 50.

El foro promueve las energías limpias, la innovación y el desarrollo sostenible en América Latina, con el objetivo de fomentar alianzas estratégicas entre el sector público, privado y académico, para avanzar en la transición energética regional. Contará con distinguidas autoridades del ámbito diplomático, empresarial y medios de comunicación que pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://energreen.pendulo.ec/

En este encuentro, destacadas personalidades del ámbito iberoamericano debatirán sobre 3 ejes: 1) Capital Sostenible: Financiamiento y seguridad jurídica; 2) LATAM: Transición energética y energías renovables y 3) Innovación y Sostenibilidad.

Entre los moderadores y panelistas están: Javier Cremades Presidente del bufete Cremades & Calvo-Sotelo; Jorge Antonio Jácome Polit, máxima autoridad de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC; Paolo Carpio, Viceministro de Infraestructuras del Ecuador; Alicia Montalvo, Gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); Gustavo Guerra Bello, Global Getaway - Unión Europea.; Juan Virgilio Márquez, Director General de la Asociación Empresarial Eólica y representantes de empresas españolas con inversión en Ecuador, como ELECNOR y COBRA.

SOBRE ENERGREEN TALKS

La primera edición de ENERGreen Talks, celebrada el pasado mayo del 2025 en Quito, consolidó al foro como un espacio estratégico para definir el rumbo de la transición energética en Ecuador.

Participaron autoridades del Estado, organismos reguladores, empresarios y académicos, incluyendo a la Ministra de Energía y Minas, Inés Manzano y la Viceministra de Ambiente, Adriana Moyano, así como representantes de CELEC, CENACE, CNEL y Arconel.

El foro permitió generar conclusiones clave sobre la necesidad de una matriz energética diversificada, normativas claras y el fortalecimiento de alianzas público-privadas para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos energéticos del país.

PRÓXIMA EDICIÓN EN LAS ISLAS GALÁPAGOS

El objetivo del esta 2º edición del Foro es perfilar una hoja de ruta para celebrar la 3º edición en las Islas Galápagos en 2026, donde a su vez se prevé la realización de la 3º edición de los Premios Influencia Hispana, para reconocer a personalidades del ámbito iberoamericano y especialmente a quienes tienen un compromiso con la protección del medio ambiente.