Madrid acogerá el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano

Andrés Allamand, José Manuel Albares, Antonio Garamendi y Amparo López - Cedida

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS)

La sede de CEOE ha acogido hoy la presentación del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebrará los próximos 3 y 4 de noviembre en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid bajo el lema Iberoamérica ante los desafíos de la economía global: fortalecer la colaboración público-privada.

El Encuentro, se celebra en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana y abordará algunos de los principales desafíos que marcarán el futuro económico de Iberoamérica, con especial foco en temas como la competitividad y la integración económica regional, la innovación y la inteligencia artificial, la transición energética, la inversión y la financiación, así como el fortalecimiento institucional.

La presentación ha contado con la participación del presidente de CEOE y CEIB, Antonio Garamendi; del secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla. Todos ellos han coincidido en resaltar la importancia de estrechar la colaboración del ámbito público y privado para incentivar el progreso de la región.

“Ante un contexto internacional cada vez más complejo, la integración y las alianzas son parte de la solución. El reto ahora es incorporar más valor añadido, acelerar la adopción tecnológica e incrementar la productividad. Para lograrlo necesitamos más comercio, más inversión, mejores infraestructuras y más talento, apoyándonos en una colaboración público-privada capaz de transformar oportunidades en crecimiento sostenible, ha sostenido López Senovilla.

En ese sentido, Garamendi ha señalado: “Queríamos que el sector privado pudiese aportar su visión y se implicase más. Por eso, desde 2016 empezó a tener un papel cada vez más representativo en las Cumbres, y desde entonces las organizaciones empresariales han demostrado que son capaces de dar seguimiento y aterrizar los mandatos que emanan de las cumbres políticas con la puesta en marcha de distintos foros, como Mipymes o transición digital”.

Sobre la vinculación del Encuentro Empresarial con la Cumbre, Andrés Allamand, ha recordado el trabajo que vienen haciendo los países en cuanto a IA, que será una realidad con la aprobación en la Cumbre de la Alianza Iberoamericana para Inteligencia Artificial. “Queremos que a la Alianza Iberoamericana para la Inteligencia Artificial sume a gobiernos, empresas, universidades y entidades financieras”.

Albares ha concluido diciendo que “Iberoamérica es, y debe seguir siéndolo, un actor clave en el nuevo panorama internacional, algo que sólo podemos lograr si actuamos unidos y con una voz propia Iberoamérica en el mundo”

La voz de las empresas en la Cumbre Iberoamericana

En esta XVI edición, como en las anteriores, los representantes empresariales y Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos volverán a mantener un diálogo público en el que se compartirán las recomendaciones y propuestas surgidas durante las jornadas de trabajo para fortalecer la competitividad, la inversión y la cooperación regional.

En los últimos años, el Encuentro, organizado por CEOE, CEIB y SEGIB, ha reforzado su papel como punto de encuentro entre empresas, gobiernos, organismos internacionales, instituciones financieras, universidades y otros actores clave para el desarrollo económico de la región, ampliando tanto su alcance como su capacidad para generar propuestas y consensos.

Los Encuentros Empresariales Iberoamericanos forman parte del proceso de Cumbres desde 2005 y se han consolidado como el principal espacio de participación del sector privado en el ámbito iberoamericano. A lo largo de más de dos décadas han contribuido a incorporar la visión empresarial a los debates sobre crecimiento, inversión, empleo, productividad e integración regional.