Madrid platform y CLM Digital Solutions impulsan juntos la plataforma MP Tech

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

CLM Digital Solutions, empresa de soluciones y servicios tecnológicos, inicia una joint-venture con Madrid Platform para impulsar su plataforma digital MP Tech. Esta colaboración refuerza las funcionalidades, capacidades y servicios del ecosistema de conexión permanente entre las empresas de Europa y América Latina los 365 días del año.

La plataforma digital MP Tech, en solo 8 meses de recorrido, cuenta con 1.200 empresas y 1.600 usuarios inscritos para mantener reuniones one on one y explorar oportunidades de negocio y sinergias todo el año. El objetivo de esta alianza con CLM Digital Solutions es llegar a 3.000 empresas y 5.000 usuarios para este 2023.

Madrid Platform, Hub internacional de negocios, impulsa la imagen de la ciudad de Madrid como terreno natural de trabajo para empresas e instituciones de Europa y América Latina. Ha celebrado ya dos exitosas ediciones en mayo de 2021 y 2022, y prepara la tercera de 2023. El proyecto está considerado una de las palancas estratégicas de activación y proyección económica del Ayuntamiento de Madrid, que respalda activamente el proyecto desde sus inicios y en el largo plazo como Partner Oficial. Además, cuenta con el apoyo y la participación de relevantes organizaciones públicas y privadas.

Madrid Eventos Congresos y Convenciones (MECC) y CLM DIGITAL SOLUTIONS, consultora chilena de Servicios y Soluciones Tecnológicas, han firmado un relevante acuerdo de colaboración con el propósito de maximizar el desarrollo y las capacidades de la plataforma digital MP Tech, el ecosistema permanente de conexión del Hub Internacional de Negocios Madrid Platform. Esta alianza contribuirá a aumentar sustancialmente las funcionalidades y el atractivo de la plataforma de conexión empresarial entre Europa y América Latina, que ya cuenta con 1.200 empresas y 1.600 usuarios inscritos. El objetivo de esta joint-venture es que MP Tech sume 3.000 empresas y 5.000 usuarios coincidiendo con la tercera edición del evento anual Madrid Platform, que se celebrará del 20 al 22 de septiembre en el Palacio de Cibeles de Madrid.

La plataforma digital MP Tech, fue creada y desarrollada hace 8 meses para Madrid Platform por el grupo Astratech Consulting, quien continuará ocupándose de su mantenimiento/soporte en los próximos 4 años. CLM Digital Solutions, como nuevo socio tecnológico, aporta capital y know how atraído por la enorme potencialidad de crecimiento, interés e impacto internacional que esta plataforma tiene para las pymes. El foco, además, está en la creación de nuevos Hubs en otros nexos de intercambio empresarial como América, África y Asia, en los que Madrid Platform ya trabaja para los años 2024, 2025 y 2026, respectivamente.

Las magnitudes y el buen comportamiento de la plataforma MP Tech son un ejemplo del desempeño de Madrid Platform, que cumple en este tercer ejercicio su plan de consolidación digital, para dar servicio a las empresas durante todo el año, así como su plan de expansión internacional del modelo, exportable a otros corredores de otros continentes. Ambos desarrollos multiplicarán exponencialmente el volumen de usuarios y empresas participantes y beneficiadas de los diferentes Platforms, que van a convivir e interrelacionarse como canales naturales de exploración de negocio global, tanto en formato presencial como virtual.

CLM DIGITAL SOLUTIONS, con 10 años de experiencia en el mercado chileno, está presente en cinco países y en pleno proceso de expansión hacia Europa y Norteamérica. Cuentan con una reputación sólida de servicio tecnológico de confianza para relevantes empresas y organizaciones de múltiples industrias y tamaños en los sectores salud, educación, servicios financieros y banca, retail, minería y telecomunicaciones. Sus soluciones tecnológicas favorecen el crecimiento y la modernización del negocio (Cloud, DevSecOps, Desarrollo de Software, Calidad y Gestión de Servicios Cloud), con foco en mejorar la experiencia de usuario y favorecer la mejor transformación digital de las empresas.

Para Leafar Maina, CEO de CLM Digital SOlutions, este acuerdo supone "una vía muy potente de llegar a las empresas de Europa y América Latina desde nuestra nueva filial española. Madrid Platform es una verdadera oportunidad para empresas en expansión como la nuestra, y estamos seguros de aportar mucho valor para que el Hub Internacional de Negocios consiga sus objetivos, que son los de las empresas y organizaciones de vocación internacional".

Por su parte, Carlos Morales, presidente y fundador de Madrid Platform celebró el acuerdo con CLM Digital Solutions porque "sin duda pone de manifiesto el interés y el atractivo de Madrid Platform para las empresas y organizaciones de proyección internacional". Se mostró muy satisfecho con la buena marcha de MP Tech, que gracias a su nuevo socio "complementa aún con mayor ambición las productivas actividades del evento presencial anual, para sumar empresas que permanecen en un ecosistema permanente de intercambio y oportunidades de conexión virtual".

Madrid Platform nació para cubrir la necesidad de un espacio de encuentro natural multisectorial para empresas e instituciones de Europa y América Latina y propone la ciudad de Madrid como nexo estratégico para ambos continentes. El proyecto, que cuenta con el respaldo activo del Ayuntamiento de Madrid, está conectando pymes de diferentes países para explorar oportunidades reales de crecimiento e internacionalización a través de reuniones one on one, ágoras de inversión, networking activo y eventos con contenido de valor.

En esta línea, la organización prepara su tercer evento híbrido (físico y virtual) que tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre, con el objetivo de impulsar la conversación con agentes expertos alrededor de los principales temas de interés de la agenda global y, concretamente, aspectos que afectan directamente a los países Iberoamericanos y europeos. La segunda edición de Madrid Platform 2022 superó todas las cifras esperadas con más de 3.000 asistentes presenciales y visitantes web, 850 nuevas empresas e instituciones, 60 países representados, más de 300 potenciales inversores, un programa de encuentros y debates con 88 eventos simultáneos en 6 escenarios simultáneos transmitidos en español e inglés donde participaron 413 panelistas, 95 organizaciones vinculadas que han apoyado activamente el evento y han participado en las sesiones, lo que ha generado 1.400 reuniones de negocio y 23 ágoras de inversión. Para este 2023 esperan superar todas estas cifras innovando los productos, servicios e iniciativas alrededor de lo que ya es Madrid Platform.

Madrid Platform cuenta desde sus inicios con un relevante apoyo institucional. Además del Ayuntamiento de Madrid, como principal promotor, colaboran la Comunidad de Madrid y el Goberno de España el Ministerio de Industria, a través de sus organismos de dinamización empresarial (ENISA, CESCE e ICEX), así como del Ministerio de Economía de y Transformación Digital (Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial), así como el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Además, se han sumado a este ecosistema prácticamente todas las Cámaras de Comercio, asociaciones profesionales y organismos de promoción de negocio de toda Europa y de América Latina, así como de las principales instituciones multilaterales como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Consejo de Empresas Iberoamericanas (CEIB) y la Fundación de Jóvenes Empresarios Iberoamericanos (FIJE), entre otros.