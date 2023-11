Madrid promueve el turismo de reuniones en una gira por Estados Unidos

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid intensifica su promoción como sede de encuentros profesionales en Estados Unidos, un país que es el primer emisor de turismo de reuniones a la capital ya que aporta el 16% del total de viajeros internacionales de este sector, con un gira en la que tienen previstos diferentes encuentros profesionales y participar en ferias.

El Ayuntamiento participa, a través del área delegada de Turismo y de Madrid Convention Bureau (MCB), en la feria IMEX América, el encuentro comercial de la industria de reuniones, eventos y viajes de incentivo más importante de EEUU, que se celebra en Las Vegas del 17 al 19 de octubre, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Además, está difundiendo en este foro los atractivos y la oferta especializada en turismo de negocios de la capital con el objetivo de incrementar la visibilidad de Madrid como destino de referencia para el viajero profesional estadounidense.

Madrid Convention Bureau atenderá en la feria a más de medio centenar de citas ya preestablecidas. Además, este organismo municipal organizó el día previo a la inauguración de la feria un encuentro corporativo con una selección de clientes de 12 agencias norteamericanas.

Madrid Convention Bureau está realizando estas acciones promocionales junto a seis empresas asociadas. Se trata de los hoteles The Madrid Edition, Mandarin Oriental Ritz Madrid y NH Collection Eurobuilding, y de las agencias receptivas (las que trabajan con los clientes en el lugar de destino) RTA Group, Another Konzept e In Out Travel & Events.

PRESENTACIONES EN MINEÁPOLIS Y ATLANTA

La promoción turística de la capital en Estados Unidos continuará la próxima semana a través del roadshow organizado por MCB en dos ciudades estratégicas: Mineápolis (24 de octubre) y Atlanta (26 de octubre).

Se realizarán sendas presentaciones del destino Madrid dando protagonismo a las empresas asociadas que colaborarán también en estas acciones como representantes de los diferentes sectores que componen la cadena de valor del turismo madrileño.

Se trata de los hoteles Villa Real, Intercontinental, Eurostars Madrid Tower, Princesa Plaza, Riu Plaza de España, Meliá Avenida de América; las agencias de receptivo In Out Travel & Events, Premium Incoming, MTZ y All Spain Travel DMC, además de los espacios culturales y de ocio Museo Chicote y Teatro Flamenco Madrid.

Con su presencia en estas actividades promocionales quiere mostrar "el firme compromiso del Ayuntamiento con la colaboración-publico privada, fundamental para hacer de Madrid uno de los destinos más competitivos".

Madrid Convention Bureau ha preparado unas sesiones experienciales en formato interactivo para dar a conocer la capital de una manera original y distendida, favoreciendo la implicación de los asistentes y su interacción con esta docena de empresas madrileñas. En cada una de las ciudades ya se ha confirmado la participación de una treintena de agencias de eventos y planificadores de reuniones.