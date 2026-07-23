Mapfre gana 624,2 millones en el primer semestre, un 9,4% más

Archivo - El presidente y CEO de Mapfre, Antonio Huertas, durante un desayuno de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Mapfre cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 624,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según se desprende de las cuentas que ha publicado este jueves la empresa.

Los ingresos totales de la firma se elevaron un 1,5%, hasta los 19.007,9 millones de euros, mientras que las primas emitidas alcanzaron los 16.126,9 millones de euros, un 1,1% más.

El negocio de Iberia (España, fundamentalmente) tuvo un beneficio neto de 278,6 millones de euros, un 16,6% más. Las primas, de su lado, cayeron un 0,5%, hasta los 5.978,5 millones de euros