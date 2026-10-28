Mapfre gana 924,3 millones hasta septiembre, un 11,5% más

Archivo - Nueva imagen de Mapfre implantada en las fachadas de las oficinas centrales de la aseguradora en Majadahonda, a 29 de enero de 2026, en Majadahonda, Madrid (España). La aseguradora Mapfre ha lanzado un rediseño de su identidad corporativa y de m - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Mapfre obtuvo un beneficio neto de 924,3 millones de euros en el conjunto de los nueve primeros meses de 2024, lo que supone un alza del 11,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado este miércoles al publicar sus cuentas trimestrales.

El total de ingresos de la empresa entre enero y septiembre fue de 22.826,7 millones de euros, por lo que se elevó un 2% en términos interanuales.