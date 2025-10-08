Marcas de Restauración celebra la décima edición de los premios MDR

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS)

La Asociación Empresarial Marcas de Restauración (MDR) ha celebrado la 10ª edición de los Premios MDR, una cita ya consolidada como el gran encuentro anual de la restauración organizada en España. Este año, la entrega ha estrenado formato matinal, que ha contado con una excelente acogida por parte del sector, reuniendo a los principales líderes, marcas y profesionales en un ambiente vibrante, cercano y muy participativo.

El encuentro ha tenido lugar en el Restaurante Mena, ubicado en el Centro Comercial LaFinca Grand Café de Pozuelo de Alarcón, un espacio que ha aportado elegancia, luz y el entorno perfecto para una jornada de celebración y networking.

Los Premios MDR 2025 han contado con el respaldo institucional de la Comunidad de Madrid, representada por Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo, quien ha destacado que Marcas de Restauración es un ejemplo de lo que es Madrid, señalando que “la restauración de marca supone el 4% de nuestro PIB, un dato muy importante ya que genera 220.000 empleos”. Además, ha anunciado que Madrid acogerá el European Foodservice Summit en septiembre de

2026, consolidando así a la región como referente europeo del sector.

Conducida por Adriana Bonezzi, directora general de MDR, la entrega de premios ha reconocido las iniciativas más destacadas del año de la restauración de marca, reflejando el compromiso del sector con la sostenibilidad, la inclusión y el bienestar.

Entre los galardonados de esta edición destacaron Mejor Iniciativa de Personas y Talento (Grosso Napoletano), Mejor Iniciativa Social (Grupo Saona), Mejor Iniciativa Medioambiental (McDonald’s), Mejor Iniciativa Saludable (Italian Fooding), Mejor Concepto Innovador (Ditaly y Localboss), Mejor Estrategia de Expansión (Grupo Chalito), Mejor Campaña de Comunicación/Marketing (Manolo Bakes), y Mejor Experiencia de Cliente (Grosso Napoletano).

Además, se ha hecho entrega de dos reconocimientos especiales a compañías emblemáticas del sector, en homenaje a su trayectoria y contribución al desarrollo de la restauración organizada en España: Restalia, por sus 25 años de compromiso con la innovación, la expansión y la creación de marcas icónicas que han transformado el sector; y Burger King, por sus 50 años de historia en España, una trayectoria marcada por la generación de empleo, la apuesta por la innovación y el impulso al crecimiento del sector de la restauración de marca.

La jornada ha contado también con la participación de la periodista y escritora Teresa Viejo, quien ha ofrecido una inspiradora charla sobre la curiosidad como herramienta para fidelizar clientes, activar la creatividad y generar entornos de trabajo más saludables y prósperos.

Como cada año, los Premios MDR han querido ir más allá del reconocimiento profesional y sumarse a una causa solidaria. En esta edición, parte de la recaudación de las entradas se ha destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer, reafirmando el compromiso de MDR con la vida, la investigación y la esperanza. Un gesto que simboliza el poder de este sector cuando se une no solo para celebrar logros, sino también para apoyar a quienes cada día luchan por salir adelante.

La mañana ha culminado con un cóctel distendido entre los asistentes, cerrando una edición redonda que reafirma a Marcas de Restauración como la voz y motor de la restauración de marca en España.