Maroto asegura que a la UE "no le va a temblar el pulso" para imponer a aranceles a EEUU si éste no los retira

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró que a la UE no le va a "temblar el pulso" a la hora de imponer aranceles a Estados Unidos si éste país no los retira y no se sienta a negociar, en un marco donde "efectivamente ahora estamos más equilibrados porque contamos con el respaldo de la OMC".

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha autorizado a la Unión Europea (UE) a imponer aranceles sobre productos procedentes de Estados Unidos por un máximo anual de 3.993 millones de dólares (2.890 millones de euros) como compensación por las subvenciones recibidas por Boeing.

La Unión Europea ya habría elaborado una lista preliminar de productos estadounidenses sobre los que se aplicarían los aranceles, entre los que se encuentran los aviones de Boeing. La decisión sobre las medidas adoptadas no tendrá efecto hasta el próximo 26 de octubre, cuando se reúnan en la OMC.

"Es una noticia esperada que tuviéramos esa capacidad también para poder negociar de una manera más equilibrada con Estados Unidos. Nosotros confiamos y exigimos a Estados Unidos volver a sentarnos a negociar y con una exigencia clara, que es la de que retire inmediatamente esos aranceles", insistió la ministra en una entrevista en RTVE recogida por Europa Press.

En este punto recordó que en los próximos días se publicará la lista de productos sobre los que se aplicarían los aranceles, que no solo están perjudicando al sector aeronáutico, sino también al agroalimentario.

"Si no hay voluntad de retirada de estos aranceles no nos va a temblar el pulso de imponer aranceles a Estados Unidos si no los retira y si no se sienta a negociar", justificó la ministra.

La ministra finalizó destacando dos importantes palancas en las que hay que profundizar tanto en el sector industrial como en el turístico, como son la digitalizacion y sostenibilidad para hacer un valor de identidad de España.