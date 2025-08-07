Más de 2,6 millones de pasajeros disfrutaron de la experiencia Premier de Aeroméxico en 2024

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

En el caso de las rutas a Europa, Asia y América del Sur, donde la aerolínea los asientos Premier One, esta experiencia de lujo y exclusividad es operada con equipos 787 Dreamliner en sus versiones 8 y 9.

Dentro de los servicios que proporciona Aeroméxico destaca la existencia de menús exclusivos, fruto de varias colaboraciones con chefs internacionales como Minae Seo, Miriam Moriyama o Enrique Olvera, en conjunto con una selección especial de vinos y un servicio de entretiempo (Espacio Premier) con snacks y bebidas premium.

Por ejemplo, en trayectos como Tokio o Seúl, las rutas cuentan con un conjunto de platos inspirado en las diferentes estaciones del año para evocar los sabores y colores de la gastronomía asiática.

SERVICIOS PRIORITARIOS

A bordo de Premier One, los clientes encuentran una línea de descando conformada por un duvet, almohada y audífonos. Además, en todas las rutas de Asia y Europa está disponible la nueva versión del Amenity Kit Premier, que incluye productos como pantuflas, antifaz, set de skincare, pasta dental y cepillo de dientes, todos ellos elaborados con materiales y a partir de procesos sostenibles.

Respecto al entretenimiento, Aeroméxico cuenta con más de 200 contenidos entre películas, series, música, documentales y podcasts que se pueden disfrutar a través de sus pantallas de 18 pulgadas. Esta oferta se renueva cada dos meses para mantener los contenidos actualizados.

Otros de los beneficios que incluye el servicio Premier One son los asientos 'full flat', que permiten reclinar completamente el asiento hasta formar una cama de 180 grados, además de contar con compartimentos superiores más amplios de lo habitual en la industria, con sistema de iluminación y ambientación Sky.

Asimismo, con la experiencia Premier One se accede a filas exclusivas durante el embarque y el desembarco gracias a la modalidad SkyPriority, así como para documentar y recoger el equipaje.

Premier One está disponible en todas las rutas de Aeroméxico a Europa (Madrid, Londres, Ámsterdam, París y Roma), Asia (Tokio y Seúl) y América del Sur (Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile, en este último caso solo durante los meses de octubre a abril).

Los pasajeros pueden adquirir un boleto de avión con esta tarifa desde el momento de su compra, o si ya cuentan con alguna reserva, participar en la subasta en línea para obtener un ascenso de su asiento.