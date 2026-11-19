Archivo - Un avión de la aerolínea Avianca. - AVIANCA - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Abra Group, la matriz de Avianca, Gol y Wamos, registró unas pérdidas netas de 495 millones de dólares (450 millones de euros) entre enero y septiembre, frente al beneficio de 167 millones de dólares (151,7 millones de euros) del mismo periodo del año anterior, lastrado por los elevados precios del combustible.

En concreto, los gastos operativos de 8.119 millones de dólares (151,7 millones de euros) aumentaron un 64,4% en comparación al año anterior, impulsados por el coste del fuel, que se duplicó hasta los 2.630 millones de dólares (2.390 millones de euros).

No obstante, el 'holding' acumuló una facturación un 53% superior durante los primeros nueve meses de 2026, hasta los 8.353 millones de dólares (7.591 millones de euros).

Por aerolíneas, solo Wamos se anotó un beneficio neto en el periodo analizado, con 67 millones de dólares (60,8 millones de euros). Por su parte, Avianca y Gol perdieron 392 y 245 millones de dólares (356 y 222 millones de euros), respectivamente.

En cuanto al tercer trimestre, Abra Group mejoró sus resultados financieros al implementar medidas disciplinarias para mitigar el impacto del combustible, logrando una recuperación comercial del 93%, cubriendo el 44% del consumo de combustible para pasajeros del grupo en el cuarto trimestre.

En consecuencia, recuperó 'números negros' con 63 millones de dólares (57 millones de euros) entre julio y septiembre, frente a pérdidas de 100 millones de dólares (91 millones de euros). También se apoyó en el refuerzo de su oferta premium, con un aumento de los ingresos premium del 64% interanual.

"El crecimiento de nuestro negocio premium y la expansión de nuestra presencia internacional mediante nuevas rutas y alianzas estratégicas están contribuyendo a una plataforma Abra más sólida y diversificada", ha valorado su consejero delegado, Adrian Neuhauser.

Al final de septiembre, Abra Group operaba un total 317 aviones, incluyendo 270 aeronaves de fuselaje estrecho, 29 de fuselaje ancho y 18 de carga.

Otros de los hitos remarcados por la compañía fueron la expansión internacional con la ruta Río de Janeiro-Lisboa de Gol o el memorando de entendimiento entre Abra y Etihad. También se fortaleció la estructura de capital del grupo al obtener financiamiento respaldado por el gobierno brasileño para el mantenimiento de los motores de Avianca y Gol en las instalaciones de GE Aerospace en Brasil.

De cara a la recta final del año, desde la compañía ha destacado que ha cubierto aproximadamente el 44% del consumo de combustible para pasajeros durante el cuarto trimestre, con un límite promedio de 4,05 dólares por galón.