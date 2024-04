El mayor sindicato de Chile ve "preocupante" que el Gobierno se olvide de los trabajadores y pide más diálogo

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, la mayor organización sindical del país, considera "preocupante" que el Gobierno esté llevando a cabo un trato diferenciado hacia los empresarios y se haya olvidado de los trabajadores, que son los que han ayudado, a su juicio, a consolidar la acción gubernamental del Ejecutivo presidido por Gabriel Boric.

En una entrevista radiofónica este martes, el secretario general de la CUT, David Acuña, ha hecho un llamamiento al Gobierno para que vuelva a la senda del diálogo y que escuche a los movimientos sociales, puesto que la falta de negociación con los representantes de los trabajadores es "lamentable".

"Tenemos demandas y nos sentimos olvidados. El Gobierno se ha encerrado en los ministerior y está perdiendo el termómetro social, con un trato preferente hacia los empresarios", ha denunciado.

Para Acuña, los sindicatos están "predicando en el desierto" ya que sus demandas no son escuchadas. "Hemos tendido a normalizar que no hay avances reales para la sociedad", ha lamentado. En esta línea, el sindicalista ha defendido que su actitud es dialogante, y no de conflictividad social, ya que se debe construir y negociar "con responsabilidad".

Entre las principales demandas, la CUT exige un salario mínimo que no suponga una pérdida de poder adquisitivo, mientras que las empresas siguen acumulando beneficios, principalmente las que forman parte de la cadena de alimentación.

PARO DEL 11 DE ABRIL

Para reclamar mayor justicia social en este aspecto, el sindicato convocó el pasado febrero un paro nacional, que tendrá lugar el próximo 11 de abril. Bajo el lema '¡Endeudados!', la CUT reclama con esta medida de fuerza que se acabe la "explotación salarial" y que los empresarios dejen de aumentar sus fortunas mientras se pagan "sueldos miserables que no alcanzan para vivir".

A juicio del sindicato, el estancamiento y pérdida de poder adquisitivo está dado "porque el reparto de los beneficios siempre se queda en el mismo lugar (en el 1% más rico)", lo que se traduciría en un empobrecimiento de las personas.

Así, ha echado "las culpas" al sector empresarial del país, cuya "avaricia" les lleva a jugar y especular con los precios de las cosas, por lo que desde el sindicato se pide una repartición justa de los beneficios de las empresas.

Este día, según ha explicado Acuña este martes, será distinto, ya que se buscará dar a conocer a la ciudadanía la necesidad de aplicar una serie de reformas para mejorar la situación económica del país, como el reparto "más justo" de los impuestos.

Está prevista una marcha, aunque no será el único acto del día, y no buscará "perjudicar a la gente" por lo que se está planteando una nueva forma de movilizarse que no implicará, por ejemplo, la paralización del transporte público.