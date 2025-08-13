Meliá abrirá cinco nuevos hoteles en Argentina, entre los que se incluye la marca Zel con Rafa Nadal

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International incorporará cinco nuevos proyectos en Argentina, que se sumarán a los cinco hoteles que ya tiene operativa la firma en el país austral, y entre los que se incluirá la marca Zel del extenista Rafa Nadal.

En concreto, estos nuevos proyectos, que ya están firmados, se ubicarán en las ciudades argentinas de Ushuaia, Buenos Aires, Salta, y Mendoza (con dos en este último destino).

Dichos hoteles se sumarán a los que ya tiene operativos (Gran Meliá Iguazú, The Meliá Collection Casa Lucía, Meliá Recoleta Plaza, y los affiliated by Meliá Almarena Madero y Puerto Retiro).

El nuevo portfolio de hoteles contará además con productos que portarán marcas como Zel, creada por Meliá junto a Rafael Nadal, así como Gran Meliá (ya presente en el país con el Gran Meliá Iguazú), The Meliá Collection, Meliá e Innside by Meliá.

Según ha destacado la firma hotelera, estas próximas aperturas demuestran "el potencial y el 'momentum' para el turismo de calidad que ofrecen los increíbles destinos de este diverso y maravilloso país".

Meliá ha dado a conocer esta información un día después de que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del Gobierno de Argentina, Daniel Scioli, afirmase que la marca conjunta entre Rafael Nadal y Melía, Zel, iba a abrir siete nuevos hoteles en el país, sin confirmar cuáles serán las ubicaciones de estos hoteles ni las fechas de sus próximas aperturas.

"Esto muestra el interés creciente en esta Argentina del Presidente Javier Milei de personalidades emprendedoras como el consejero delegado de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer y de un fuera de serie como Rafa, ahora en otra etapa de su vida", ha resaltado Scioli en su cuenta X.