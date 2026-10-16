El mercado transaccional de México registró 200 operaciones hasta septiembre por 12.942 millones de euros

Archivo - Bandera de México en la plaza del Zócalo de Ciudad de México. - Isaías Hernández/NOTIMEX/dpa - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado transaccional de México contabilizó hasta septiembre un total de 200 fusiones y adquisiciones (M&A) por un importe agregado de 14.549 millones de dólares (12.942 millones de euros), lo que supuso un retroceso interanual del 12% en el número de transacciones y del 25% en su valor.

Según el informe de TTR Data publicado este viernes, los sectores inmobiliario y de software industrial fueron los más activos en comparativa anual, con un total de 31 y 29 operaciones, respectivamente, y un incremento en el capital movilizado del 48% en el primer caso y una variación nula en el segundo.

En lo que respecta al mercado transnacional, las empresas mexicanas han apostado en lo que va de año por invertir en España, con 12 transacciones, seguido de Brasil y Estados Unidos (EEUU), con ocho en cada país.

Por otro lado, EEUU ha sido la nación que más ha realizado adquisiciones en México (48), mientras que desde Reino Unido se registraron diez y desde Brasil seis.

"Las transacciones destacadas durante el periodo refuerzan la relevancia de los sectores de energía, minería e infraestructura de telecomunicaciones para el M&A latinoamericano", ha explicado para TTR Data el líder de M&A de soluciones transaccionales de Aon, Pedro da Costa.

"Estos sectores deberían seguir ocupando un lugar central en las decisiones de inversión durante el cierre de 2026 y a lo largo de 2027, aunque el peso de cada uno dependerá de la evolución de las condiciones de financiación, del entorno regulatorio y de la capacidad de compradores y vendedores para llegar a un acuerdo sobre el valor de los activos", ha completado.

DESGLOSE POR TRANSACCIONES

En cuanto al tipo de transacciones, TTR Data ha constatado la existencia de 88 fusiones y adquisiciones por 7.122 millones de dólares (6.336 millones de euros) y de 49 compras de activos por 2.803 millones de dólares (2.493 millones de euros).

Igualmente, se efectuaron 45 rondas de capital riesgo por 1.246 millones de dólares (1.108 millones de euros) y 18 operaciones de capital privado por 3.379 millones de dólares (3.006 millones de euros).