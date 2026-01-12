Los agricultores catalanes levantan los cortes en la AP-7 en Alt Empordà (Girona) contra el acuerdo Mercosur

Agricultores y ganaderos cortan la AP-7 con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Pontós, Girona, Cataluña (España). El corte es una protesta de los trabajadores del campo tras la noticia de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Eu - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores catalanes, que desde el pasado jueves han realizado movilizaciones y cortes de vías a lo largo del territorio contra el acuerdo entre la UE y Mercosur, han decidido levantar los cortes en la AP-7 en el Alt Empordà (Girona).

Así lo han decidido los payeses en asamblea, tras la reunión que han mantenido representantes de Revolta Pagesa con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en el Palau de la Generalitat.

Por su parte, Illa ha afirmado que la defensa del sector agrario es "uno de los ejes prioritarios" del Govern de la Generalitat y ha aclarado que el conseller Ordeig habla en nombre del Ejecutivo catalán, en sus palabras.