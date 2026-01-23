La Alianza considera necesario reactivar cuanto antes la tramitación del Acuerdo UE-Mercosur. - LA ALIANZA

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que reúne a nueve de los principales sectores industriales del país, ha exigido a la Unión Europea (UE) que reactive cuanto antes la tramitación del acuerdo con Mercosur.

En un comunicado, la alianza ha alertado de que la reciente paralización del acuerdo UE-Mercosur "amenaza" la posición estratégica de Europa y "resta" competitividad a la industria española.

Así, la asociación ha manifestado su "preocupación" ante la decisión del Parlamento Europeo de solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre dicho acuerdo y ha expresado su "respaldo inequívoco" al mismo.

El portavoz de la alianza, Carlos Reinoso, ha subrayado que el acuerdo UE-Mercosur constituye una "oportunidad estratégica" para ampliar la presencia española y europea en América del Sur. "Por eso, urgimos a resolver las cuestiones jurídicas planteadas y a retomar el proceso de ratificación sin demoras", ha reiterado.

Asimismo, Reinoso ha destacado que la asociación con Mercosur abriría el camino a un mayor acceso a materias primas críticas, a oportunidades en sectores de alto valor añadido y a nuevos espacios de colaboración en mercados público-privados.

No obstante, la industria española ha coincidido con la CEOE en que cualquier avance debe garantizar que los productos importados cumplan criterios equivalentes a los exigidos en Europa en materia ambiental, sanitaria y laboral, reforzando así la transparencia y la competencia leal.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española está constituida por la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), la Federación Empresarial de la Industria Química (Feique) y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

Asimismo, componen la alianza los fabricantes de cemento Oficemen, Primigea (materias primas minerales), la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) y la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid).