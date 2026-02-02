(AMP) Ribera ve acuerdos comerciales como India o Mercosur una "prioridad" de la agenda europea

La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, interviene durante el XIV Simposio Empresarial Internacional Funseam, a 2 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Bajo el títu - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha asegurado que "los acuerdos comerciales que ha firmado la Unión Europea con Mercosur e India envían un mensaje claro de que Europa escoge la cooperación frente al aislamiento" y que el acercamiento a terceros países es una prioridad en la agenda exterior europea.

Lo ha dicho este lunes en la apertura del XIV Simposio Empresarial de Funseam titulado 'Europa ante la crisis climática, económica y geopolítica', celebrado este lunes en la sede de Foment, que Ribera ha inaugurado recordando el rol de la energía tanto en el momento fundacional de la Unión Europea como en el futuro.

"Es un mensaje en el que elegimos la cooperación frente al aislamiento, la reducción de riesgos y la creación de oportunidades para las empresas de aquí y para las de los países de Mercosur e India, y la diversificación de nuestras cadenas de suministro", ha dicho la vicepresidenta.

DEPENDENCIA Y VULNERABILIDAD

Ribera ha descrito el contexto mundial actual como un momento difícil, en sus palabras, en el que las reglas de paz y cooperación establecidas tras la Segunda Guerra Mundial están en tensión, "no tanto porque puede haber incidentes inesperados, sino que tenemos la impresión de que se tensan por voluntad deliberada al hacer uso de esas interdependencias".

En este contexto, "el uso de la energía, de las materias primas, de las dependencias, decía antes, entre los distintos continentes, de las distintas potencias se convierte en arma geopolítica", ha dicho.

Pese a ello, la vicepresidenta ha valorado reiteradamente la capacidad de reacción europea, que le ha permitido una "reducción drástica" de la dependencia a las importaciones del gas natural ruso, que han pasado de suponer un 45% de todo el gas que se consumía en territorio europeo en 2022 a sólo un 12% hoy en día.

Esta diversificación de proveedores energéticos, sin embargo, también ha llevado a multiplicar por cuatro las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos, al que Ribera ha descrito "aún como un país con el que mantenemos relaciones muy fuertes", pero que ejemplifica que la solución a medio y largo plazo pasa por aumentar la autonomía energética.

"La dependencia venga de donde venga, sigue siendo dependencia y que es deseable que esa dependencia no se convierta en vulnerabilidad", ha reiterado Ribera.

'SOFTPOWER'

"Sigue siendo importante el 'softpower'", o la capacidad de activar de forma pacífica las herramientas potenciales del mercado europeo como son las alianzas comerciales, ha valorado la vicepresidenta, igual que seguir trabajando en generar alianzas comerciales en un momento en el que se pone en entredicho el valor de esas alianzas, en sus palabras.

"El orden político no ha caído. Evoluciona", ha defendido Ribera, que ha hablado de la responsabilidad europea de construir y consolidar el futuro europeo en base a los pilares fundacionales de la unión para escribir, textualmente, el futuro que quiere la Unión Europea.

Para garantizar la estabilidad europea, sin embargo, la vicepresidenta ha recordado la necesidad de contar con socios: "Es imposible pensar que en un mundo con tantas otras geografías, estas vayan a tener en cuenta a Europa si no fijamos lazos de amistad y progreso con ellos".

ENERGÍA: OPORTUNIDAD COMPARTIDA

En este camino, ha valorado Ribera, la energía, la lucha contra el cambio climático, la gestión del agua o la electrificación, son aspectos vinculados a esa aspiración de progreso comunitario, pero estos aún se pueden encontrar dificultades y desafíos.

"En este último año, hemos adoptado un marco de ayudas para la industria limpia, sabiendo que prácticamente todos los Estados miembro cuentan con un compromiso de respaldar una transformación ágil y rápida de su industria y de su sistema energético", ha valorado la vicepresidenta.

Para que estos cambios se conviertan en una ventaja competitiva para Europa y oportunidades para sus empresas, y no mayores dificultades, Ribera ha apelado a la "construcción de un contexto que permita minimizar los impactos negativos en consumidores, trabajadores e industrias".

Para impulsar esta transformación, Ribera ha dicho que es vital generar demanda, lo que ha ejemplificado en propuestas legislativas sobre flotas corporativas verdes para estimular la demanda de vehículos eléctricos, bonificar los objetivos de sostenibilidad de las empresas o la creación del banco de descarbonización para financiar este proceso dentro la industria.

Aún así, la vicepresidenta también ha hablado de la necesidad de actualizar y flexibilizar la ruta sostenible europea para que sea un camino que "nos ayude a generar competitividad", en lugar de obstáculos para las empresas.

INTERCONEXIONES

El presidente de Enagás y presidente de Funseam, Antonio Llardén, por su parte, ha resaltado que el compromiso con una descarbonización competitiva y con el multilateralismo son las principales banderas de la Unión Europea como actor global hoy.

"La seguridad energética es fundamental para nuestras industrias y para la sociedad. Tenemos, por tanto, que seguir construyendo una verdadera y robusta Unión Europea de la energía, y para ello necesitamos proyectos y redes transfronterizas", ha dicho Llardén.

Para ello, el presidente de Enagás ha resaltado el papel de las empresas energéticas españolas, que aseguren que la hoja de ruta de la descarbonización también vaya acompañada de la competitividad y la seguridad de suministro.