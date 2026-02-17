Mercosur.- El Congreso debate hoy una propuesta de Vox para rechazar el acuerdo UE-Mercosur y el recorte a la PAC

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso acoge hoy el debate y la votación de - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de Vox donde se pide rechazar el acuerdo comercial UE-Mercosur y los recortes de la futura Política Agraria Común (PAC), dos asuntos que han generado recientemente las movilizaciones de protesta de agricultores y ganaderos.

Se trata de una propuesta donde los de Santiago Abascal han incluido 29 puntos para rechazar de pleno la política agraria emprendida por el Gobierno y por la Comisión Europea, donde Vox entiende que PP y PSOE llevan a cabo un "fanatismo climático que no ha hecho más que criminalizar" al campo mientras prioriza los intereses de países extracomunitarios.

Precisamente la semana pasada unos 8.000 agricultores y ganaderos de toda España tomaron las calles de Madrid para expresar su descontento por las decisiones adoptadas en el seno de la Comisión Europea y por la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones.

Uno de los puntos que incluye la proposición no de ley y acapara más polémica es el rechazo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur que ha tardado más de veinte años en pergeñarse.

El pacto suscita dudas entre los agricultores comunitarios por permitir la entrada de productos del continente americano, algo que provocaría un aumento de la competitividad en un mercado ya con bajos márgenes de beneficio.

Para evitar posibles efectos nocivos para los productores europeos y que estos no pierdan rentabilidad en sus explotaciones se han introducido cláusulas de salvaguarda, pero Vox considera que no serán eficaces y el campo terminará saliendo perjudicado.

RECHAZAR EL PACTO VERDE EUROPEO

En este escenario, la formación pide rechazar el acuerdo UE-Mercosur en todo aquello que perjudique los intereses de los productores españoles, y concretamente al sector primario y al mundo rural, el Pacto Verde Europeo y el acuerdo agrícola entre Marruecos y Europa.

También pide condenar el borrador de propuesta para la futura PAC, donde se prevé un recorte de fondos para financiar el aumento de gasto militar; y paralizar "con carácter urgente" las transferencias de fondos públicos españoles a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y cualquier país 2que le haga competencia desleal a España".

Otras de las propuestas de Vox pasan por aumentar los controles en frontera para asegurar que el 100% de los productos importados cumplan con las normativas internas de la UE, desarrollar estándares de etiquetados claros sobre el origen y procedencia de los productos y exigir en el seno de la UE la prohibición de la importación de productos agroalimentarios de terceros países que hayan sido tratados con fitosanitarios prohibidos en Europa.

A su vez, la formación insta a revisar el sistema español de seguros agrarios para reforzarlo, garantizar una correcta aplicación de la ley de cadena alimentaria proteger la rentabilidad de agricultores y ganaderos españoles y apalzar más allá del 1 de enero de 2027 la puesta en marcha del cuaderno de campo digital.