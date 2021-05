La Fundación Euroamérica advierte de la importancia de ratificar el acuerdo UE-Mercosur

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui, ha señalado que Europa tiene una "especial" responsabilidad para ratificar el acuerdo de libre comercio con el bloque de Mercosur, ya que supone un tratado "fundamental" para sendas partes y una oportunidad "extraordinaria" para facilitar la inversión, la transmisión ecológica, el comercio y la conexión social.

Así lo ha afirmado Jáuregui en declaraciones a Europa Press durante la segunda jornada de Madrid Platform, en la que ha analizado junto con otros expertos la relación comercial entre Europa y América Latina.

"Mercosur es fundamental y yo creo que ahí tenemos una piedra en el zapato", ha señalado el presidente de la Fundación Euroamérica, quien ha recordado que Europa tiene tres tareas con Latinoamérica, que son la conclusión de sus acuerdos económicos, el fortalecimiento de los tejidos en concordancia con la sociedad civil y, por último, trasmitir a América Latina su 'expertise' en integración regional.

Por otra parte, el embajador de Cuba en España, Gustavo Machín Gómez, ha resaltado la presencia de España como principal socio comercial europeo de Cuba. En este sentido, ha subrayado que si bien la pandemia ha afectado de manera severa en todo el mundo, la recuperación del turismo cubano se producirá a finales de este año debido al desarrollo de sus propias vacunas.

"Cuba está desarrollando sus propias vacunas, tenemos dos vacunas que están muy avanzadas, que ya han pasado los exámenes clínicos y se encuentran en la tercera fase. Próximamente se empezará a vacunar a la población cubana de tal forma que alcanzaremos en el mes de agosto el 70% de la población vacunada", ha apuntado Machín.

"FALTA SENTIDO DE LA REALIDAD" EN LAS RELACIONES COMERCIALES.

De su lado, el representante en Europa del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y exministro de Relaciones Exteriores de Perú, José Antonio García Belaunde, ha señalado que la integración comercial de América latina ha tenido "mucho verbo político y poca sustancia real", criticando una "falta de realidad" a la hora de entablar relaciones comerciales intrarregionales.

En su intervención durante la segunda jornada de Madrid Platform, Belaunde ha apostado por una integración a partir de afinidades reales y un "menú a la carta", de forma que cada país pueda elegir qué acuerdos quiere alcanzar y con quién de manera individualizada.

"Es posible empezar a trabajar si somos pragmáticos y no tenemos un esquemas que no repita lo europeo, si no que vaya a lo que se puede hacer y con quién se puede hacer", ha añadido el representante de CAF.

Adicionalmente, Belaunde ha advertido del 'gap' en infraestructura en la región es "inmenso" y se necesitan aproximadamente 80.000 millones de dólares para cerrarlo, una inversión con la que la región no cuenta por el momento.