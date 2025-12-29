Nota a la agenda gráfica

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Rogamos a los abonados que añadan estos temas a la agenda gráfica de este 29 de diciembre de 2025:

-- En Ourense, tractorada en el centro de la ciudad para protestar contra el acuerdo con Mercosur.

-- En Lugo, salida de un barco a faenar en el Cantábrico.

-- En Badalona (Barcelona), personas desalojadas del antiguo instituto B9 de Badalona que continúan en el puente bajo la C-31.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/