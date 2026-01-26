Nota a la agenda gráfica

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
Rogamos a los abonados que añadan estos temas a la agenda gráfica de este 26 de enero de 2026:
-- En Valencia, tractorada contra el acuerdo UE- Mercosur provoca cortes de tráfico en la ciudad.
-- En Madrid, Edificio Serantes en Azca.
-- En Madrid, librería 'Tipos Infames'.
-- En Barcelona, reunión de seguimiento de la situación ferroviaria en Catalunya.
-- En Pontevedra, alerta roja por precipitaciones en la provincia.
-- 20.00 horas. En Madrid, cobertura de la Gala Premios APDM 2025 en el Auditorio El Beatriz de Madrid.
