Principales titulares de los periódicos para el domingo 18 de enero

LA RAZÓN

-- "La Unión Europea y Mercosur firman su acuerdo comercial tras 26 años de negociación".

-- "Delcy Rodríguez activa la hoja de ruta marcada por Donald Trump en Venezuela".

ABC

-- "Forestalia usó al hombre del PNV en la trama de Cerdán para su gran proyecto en el País Vasco".

-- "Trump amenaza con un 10% de aranceles a los países que han enviado tropas a Groenlandia".

EL PAÍS

-- "12 meses de Trump en la Casa Blanca: Un año de vértigo autoritario".

-- "Un goteo de elecciones para poner a prueba a la izquierda".

LA VANGUARDIA

-- Entrevista al presidente del Gobierno de españa: "Europa debe integrarse más sin esperar a los 27".

-- "La UE firma con el Mercosur un histórico acuerdo de asociación y libre comercio".